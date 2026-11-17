В пояснительной записке сказано, что дополнительная административная ответственность должна побуждать к своевременному исполнению обязательств. Ранее депутаты партии направили на отзыв в кабмин инициативу о создании государственного алиментного фонда. По словам парламентариев, в случае образования такого фонда штрафы за неуплату алиментов необходимо направить на его обеспечение.

Ранее россиянам объяснили, что алименты можно взыскать за все годы неуплаты, ообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

