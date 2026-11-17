В России штраф за неуплату алиментов могут поднять до 100 тысяч рублей
Депутаты Госдумы от фракции «Новые люди» направили на отзыв в правительство проект закона, в случае принятия которого будут увеличены штрафы за неуплату алиментов с 20 до 100 тысяч рублей, сообщает ТАСС.
В пояснительной записке сказано, что дополнительная административная ответственность должна побуждать к своевременному исполнению обязательств. Ранее депутаты партии направили на отзыв в кабмин инициативу о создании государственного алиментного фонда. По словам парламентариев, в случае образования такого фонда штрафы за неуплату алиментов необходимо направить на его обеспечение.
Ранее россиянам объяснили, что алименты можно взыскать за все годы неуплаты, ообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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