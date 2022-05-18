СМИ: Крупнейшие нефтесервисные компании США ищут способы ухода из России

Крупнейшие американские нефтесервисные компании ищут способы покинуть российский рынок после введения санкций, в том числе блокирующих ограничений Евросоюза в отношении «Роснефти» и «Газпром нефти». Об этом пишет «Коммерсантъ».

Нефтесервисная компания Halliburton свернет бизнес в России

Издание отмечает, что предприятия вынуждены пересмотреть подход к бизнесу из-за санкций. Так, Baker Hughes разорвала все контракты с подсанкционными предприятиями, согласившись даже на штрафы за их неисполнение. Кроме того, Halliburton передала новому юрлицу имущество своих филиалов, которое в дальнейшем планирует продаст российскому менеджменту. Такой же сценарий рассматривает Schlumberger.

При этом уход из России некритичен для перечисленных нефтесервисных компаний: в среднем на российский сектор приходилось от 2 до 5% их глобальной выручки.

Как пояснила юрист группы спецпроектов Vegas Lex Дарья Закабуня, зарегистрированным в ЕС компаниям запрещено прямо или косвенно совершать операции с подсанкционными фирмами. При этом ограничения не имеют экстерриториального действия в РФ, и формально дочерние структуры нефтесервисных компаний не обязаны их соблюдать. Однако, подчеркнула эксперт, политика предприятий определяется зарубежными головными офисами, поэтому отказ от сотрудничества возможен.

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ФОТО: РИА Новости/Максим Богодвид
ТЕГИ:НефтькомпанияСША
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