СМИ: Более 18 тысяч отелей подали миллиардный иск к Booking.com
В Европе более 18 тысяч отелей подали коллективный иск против нидерландского сервиса онлайн-бронирования Booking.com, сообщает Bild.
По данным издания, они требуют возместить ущерб на миллиарды евро. Суть претензий заключается в том, что Booking.com на протяжении десятилетий включал в договоры с гостиницами пункты о паритете цен, что запрещало отелям предлагать номера на собственных сайтах по более низкой стоимости, чем на Booking.com. В европейской отраслевой ассоциации HOTREC заявили, что такие ограничения нарушали правила конкуренции и привели к серьезным финансовым потерям для гостиничного бизнеса.
Судебное разбирательство не отразится на правах туристов, уже оформивших бронирование через сервис. В дальнейшем путешественникам целесообразно сравнивать стоимость проживания на сайте самого отеля, так как действующие правила отныне позволяют гостиницам устанавливать более низкие тарифы при прямом бронировании.
Ранее Верховный суд России признал, что Booking навязывал отелям в РФ паритет цен, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Медведев с победы стартовал на Итоговом турнире ATP
- Фидан: Соглашение по Украине предусматривает и мир между РФ и Европой
- СМИ: Более 18 тысяч отелей подали миллиардный иск к Booking.com
- Песков допустил встречу Путина и Ким Чен Ына на саммите АТЭС
- Вэнс: США не позволят войне с Ираном затянуться на два года
- В России штраф за неуплату алиментов могут поднять до 100 тысяч рублей
- СМИ: В США начался «финансовый апокалипсис»
- Крымский мост вновь атакован со стороны ВСУ
- Банки ограничат доступ к счетам россиян, которые не представили ИНН
- Ежедневное употребление яичницы чревато сальмонеллезом или раком