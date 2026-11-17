По данным издания, они требуют возместить ущерб на миллиарды евро. Суть претензий заключается в том, что Booking.com на протяжении десятилетий включал в договоры с гостиницами пункты о паритете цен, что запрещало отелям предлагать номера на собственных сайтах по более низкой стоимости, чем на Booking.com. В европейской отраслевой ассоциации HOTREC заявили, что такие ограничения нарушали правила конкуренции и привели к серьезным финансовым потерям для гостиничного бизнеса.

Судебное разбирательство не отразится на правах туристов, уже оформивших бронирование через сервис. В дальнейшем путешественникам целесообразно сравнивать стоимость проживания на сайте самого отеля, так как действующие правила отныне позволяют гостиницам устанавливать более низкие тарифы при прямом бронировании.

Ранее Верховный суд России признал, что Booking навязывал отелям в РФ паритет цен, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

