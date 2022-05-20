В «Газпром нефти» назвали последствия отказа от российской нефти

Эмбарго на нефть из России, которое собирается ввести Евросоюз, негативно скажется на уровне жизни людей в Европе, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу «Газпром нефти» Александа Дюкова.

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По его словам, цены на энергоносители вырастут еще сильнее, а в поставках топлива для автомобилей возможны перебои. «Надо понимать, что придется заплатить за это цену», — отметил руководитель компании.

Дюков выразил уверенность в том, что доля нефти в мире так или иначе будет сокращаться, однако полностью этот энергоноситель не исчезнет и останется востребованной в течение длительного времени.

Напомним, «Газпром нефти» перенаправляет нефть на новые рынки. Сейчас наиболее перспективным направлением стала Азия.

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ФОТО: Александр Дюков // Сайт РФС
ТЕГИ:ЕвропаНефть
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