В «Газпром нефти» назвали последствия отказа от российской нефти
Эмбарго на нефть из России, которое собирается ввести Евросоюз, негативно скажется на уровне жизни людей в Европе, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу «Газпром нефти» Александа Дюкова.
По его словам, цены на энергоносители вырастут еще сильнее, а в поставках топлива для автомобилей возможны перебои. «Надо понимать, что придется заплатить за это цену», — отметил руководитель компании.
Дюков выразил уверенность в том, что доля нефти в мире так или иначе будет сокращаться, однако полностью этот энергоноситель не исчезнет и останется востребованной в течение длительного времени.
Напомним, «Газпром нефти» перенаправляет нефть на новые рынки. Сейчас наиболее перспективным направлением стала Азия.
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