В «Газпром нефти» назвали последствия отказа от российской нефти

По его словам, цены на энергоносители вырастут еще сильнее, а в поставках топлива для автомобилей возможны перебои. «Надо понимать, что придется заплатить за это цену», — отметил руководитель компании.

Дюков выразил уверенность в том, что доля нефти в мире так или иначе будет сокращаться, однако полностью этот энергоноситель не исчезнет и останется востребованной в течение длительного времени.

Напомним, «Газпром нефти» перенаправляет нефть на новые рынки. Сейчас наиболее перспективным направлением стала Азия.

