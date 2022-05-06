«Кубышка в долларах»: Россию призвали готовиться к нефтяному эмбарго

«За последнюю неделю они уже несколько раз меняли показания. То шесть месяцев, то до конца 2023 года. Кто-то говорит, что вообще не согласен, как Венгрия, и право вето свое использует. Поэтому надо дождаться решения. То, что оно будет принято, это очевидно, в каком виде – это вопрос времени. Поэтому сейчас наша задача очень простая – нужно отладить логистику с учетом тех рисков и санкций, которые уже известны, в части перевозок нефти в те регионы, которые покупают уже сейчас нашу нефть и готовы увеличивать объемы в будущем», - отметил Пикин.

По его словам, сейчас, несмотря на санкции, Россия в стоимостном выражении продает нефти больше, чем в начале года, а также переходит на новую экономическую модель без резервов в долларах.