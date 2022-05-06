«Кубышка в долларах»: Россию призвали готовиться к нефтяному эмбарго
Директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин в эфире НСН отметил, что России на фоне заявлений ЕС необходимо не только перестраивать логистику, но и иначе использовать резервы.
Рано или поздно Евросоюз введет эмбарго на российскую нефть, поэтому России необходимо перестроить логистику и правильно инвестировать существующие доходы от продажи ресурса, заявил директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
Полное эмбарго на российскую нефть будет введено Евросоюзом по истечении 9 месяцев, сообщил в интервью газете «Мессаджеро» еврокомиссар по вопросам экономики Паоло Джентилони. По его словам, более короткие сроки привели бы к негативному влиянию на мировые цены на нефть.
«За последнюю неделю они уже несколько раз меняли показания. То шесть месяцев, то до конца 2023 года. Кто-то говорит, что вообще не согласен, как Венгрия, и право вето свое использует. Поэтому надо дождаться решения. То, что оно будет принято, это очевидно, в каком виде – это вопрос времени. Поэтому сейчас наша задача очень простая – нужно отладить логистику с учетом тех рисков и санкций, которые уже известны, в части перевозок нефти в те регионы, которые покупают уже сейчас нашу нефть и готовы увеличивать объемы в будущем», - отметил Пикин.
По его словам, сейчас, несмотря на санкции, Россия в стоимостном выражении продает нефти больше, чем в начале года, а также переходит на новую экономическую модель без резервов в долларах.
«Большая часть денег, которую мы получали от продажи нефти, последние месяцы мы отправляли в Фонд национального благосостояния. По сути, формируя кубышку в долларах, мы размещали эту кубышку на Западе. Сейчас наши резервы заморожены. Фактически мы копили деньги и активно продавали наши ресурсы, чтобы Запад в итоге их заморозил. Даже если сейчас физические объемы снизятся, в стоимостном выражении продажа нефти все равно выше, чем была в начале года. Без формирования этих резервов эти деньги буду находиться в большом объеме внутри страны. С точки зрения возможностей бюджетного планирования и инвестиций мы обладаем гораздо большим ресурсом, поменяв экономическую идеологию», - заключил собеседник «Радиоточки НСН».
Ранее аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» рассказал, что в случае отказа Европы от российской нефти на мировом нефтяном рынке пройдет перераспределение, которое продлится около года: Россия будет поставлять в Азию, а Саудовская Аравия и ОАЭ – в Европу.
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