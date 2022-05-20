Россия может получить рекордный доход от поставок газа в Европу
Москва может получить рекордные 100 миллиардов долларов за поставки газа в Европу в 2022 году. Это случится на фоне резкого роста цен, пишет Винсент Колен для издания Echos со ссылкой на аналитиков Citi.
По его словам, члены Европейского союза ежедневно отправляют 200 миллионов долларов «Газпрому», несмотря на «санкции, громкие заявления и обещания эмбарго». Если Россия по итогам года получит 100 миллиардов долларов за газ, то это будет почти вдвое больше, чем в 2021 году, когда цены уже были высокими.
«И это без учета доходов от нефти, угля и другого сырья», — отметил журналист. Колен отмечает, что российским властям удалось выиграть первый раунд «энергетической битвы», так как даже если ЕС решит покупать меньше газа, скачок цен на него компенсирует падение объемов поставок.
Как заявил вице-премьер РФ Александр Новак, около половины из импортеров российского газа, согласившиеся платить за топливо в рублях, открыли счета в «Газпромбанке». Отмечается, что процесс оплаты растянут по времени: расчеты за апрель происходят в мае, и в ближайшие дни станет известно, «кто оплатил в рублях, а кто отказался от оплаты».
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