В МИД Франции назвали введение эмбарго на российскую нефть вопросом нескольких дней

Отвечая на вопрос о запрете на поставки нефти из РФ, Бон подчеркнул необходимость «действовать быстро».

Госсекретарь при французском МИД выразил надежду, что удастся как можно скорее преодолеть сомнения Венгрии по этому вопросу. При этом Бон подчеркнул, что от российской нефти зависят многие страны.

«Это чувствительный вопрос не только для Венгрии, но и, думаю, для Словакии и Болгарии. Они больше остальных в ЕС зависят от нефти из РФ», — указал дипломат.

Ранее эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Игорь Галактионов заявил, что российская нефть занимает 25% импорта ЕС, доля отдельных нефтепродуктов еще выше, и при отказе от импорта сырья из России переход на поставки из других стран потребует больше года, пишет RT.

