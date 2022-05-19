СМИ: США намерены ударить по российским нефтяным доходам

Собеседники издания пояснили, что удар по доходам, которые Москва получает от продажи нефти, планируется нанести с помощью ограничения цены на покупку топлива, при этом в отношении покупателей, игнорирующих решения Вашингтона, могут быть введены вторичные санкции.

Источники отметили, что в первую очередь рассматриваются действия, к которым можно прибегнуть в краткосрочной перспективе, для сокращения объёмов поступлений на фоне спецоперации Вооружённых сил РФ на Украине. Также для США важно, чтобы их все усилия не пошли прахом из-за наращивания закупок Индией и Китаем.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что США намерены предложить Евросоюзу вместо эмбарго ввести пошлину на российскую нефть, что сохранит топливо на рынке, однако доходы РФ от экспорта будут сокращены.