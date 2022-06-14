Дефолт и арест активов: Банки поддержали «блокаду» РФ по обслуживанию госдолга
Невозможность обслуживания госдолга при наличии возможности сделать это - исключительный случай в мировой истории, говорят экономисты.
Пока Россия пытается расплатиться по внешнему госдолгу, многие экономисты прогнозируют дефолт, считая при этом, что его последствия будут незначительными.
Ранее агентство Bloomberg сообщило, что крупные американские кредитные учреждения JPMorgan Chase и Goldman Sachs по указу Минфина США приостановили операции по российскому госдолгу.
Также власти США не продлили срок действия генеральной лицензии, которая позволяла РФ производить выплаты для обслуживания своего внешнего долга и истекала 25 мая 2022 года.
Государственный долг России составляют те средства, которые правительство одалживает для оплаты расходов. Он состоит из внутреннего и внешнего долгов правительства и обязательств регионов и муниципальных образований. Обычно во внимание принимают и чистый госдолг – сумму, которая осталась бы, если все кредиторы государства разом потребовали бы вернуть им деньги.
По данным Счетной палаты России, с начала 2022 года внешний госдолг РФ сократился на $2,6 миллиардов. Так, 1 апреля 2022 года он составил $57143,2 миллионов, сократившись с 1 января по 1 апреля на $2558,8 миллионов. При этом в рублевом эквиваленте внешний долг наоборот увеличился на 369470,1 миллионов рублей, что составило 8,3%. Представители ведомства отмечают, что такие показатели связаны со скачками курса валют, а также с выплатой 31 марта 2022 года дисконта и накопленного купонного дохода во время выкупа евробондов «Россия-2022».
До этого министр финансов России Антон Силуанов уже предлагал способ расчета по госдолгу, отмечая, что это можно сделать путем расчетов с держателями российских еврооблигаций с помощью механизма, схожего со схемой оплаты газа в рублях. А открытие валютного и рублевого счета в российском банке и выдача поручения на продажу валюты, по его словам, будут условиями для получения инвестором платежа по госдолгу в оригинальной валюте.
При этом экономист, председатель Русского экономического общества имени Шарапова Валентин Катасонов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» , напротив, заявил, что на фоне войны санкций нет смысла искать способы погасить займы, которые размещены в недружественных странах.
«Вообще в настоящее время Минфин чешет репу и не знает, что им делать, у них такой профицит бюджета и так далее. Не надо нам вообще никаких займов – ни в рублях, ни в долларах, ни в евро. Если есть такая необходимость - размещать внутренние займы», - добавил он.
Однако доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ имени Плеханова Елена Воронкова заметила, что на фоне западных санкций дефолт России окажется ненастоящим. По ее словам, у России есть все необходимые активы, поэтому международные резервы страны смогут перекрыть как государственный, так и консолидированный долги и внутренние потребности РФ.
В то же время экономист, профессор НИУ ВШЭ Евгений Коган в эфире НСН предположил, что если «вынужденный дефолт» России будет признан другими странами, то это может привести к кросс-дефолту и аресту активов за рубежом.
«Россия не объявляла и не объявит дефолт по внешним обязательствам. Это вопрос принципа. РФ заявляет, что, поскольку ее вынудили расплачиваться не в той валюте, в которой она изначально рассчитывала, она будет рассчитывать в тех валютах, в которых может – в рублях. Такого в мировой практике еще не было: ты хочешь рассчитаться, имеешь ресурсы, но не можешь этого сделать. С формальной точки зрения и мирового права – это действительно дефолт. Но некоторые в РФ наоборот говорят, что это дефолт Запада по отношению к России», - заметил он.
Экс-министр труда и социального развития РФ, заслуженный экономист России Сергей Калашников также считает, что иностранные активы РФ не в безопасности. Так, по его мнению, они могут быть арестованы, но их еще можно спасти.
«Сейчас в профессиональных кругах широко обсуждается возможность частичного дефолта РФ. Если мы перестанем выплачивать по евробондам, то появятся иски отдельных граждан в европейские и американские суды. Понятно, какие они будут принимать решения. Под эти решения может быть арестована любая государственная собственность РФ. Сегодня вопрос будет ли дефолт – дискуссионный. Но специалисты прогнозируют, что он неизбежен», - отметил он в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
Однако не все специалисты в России настроены так пессимистично. Например, экономист Денис Ракша считает, что если России объявят дефолт из-за новых санкций США, последствия для экономики РФ будут минимальны.
«Американцы пытаются запретить проведение платежей в долларах. Если они блокируют платежи, сколько бы денег не было у России, Минфин не может технически передать эти деньги кредиторам, держателям облигаций. Соответственно, после этого наступает дефолт, сначала технический, а потом полноценный. Минфин, конечно, может заплатить и в рублях, но с точки зрения держателей облигаций и мировой финансовой системы это воспринимается как дефолт. Не перекрыта возможность оплаты в евро, но она не предусмотрена. Поэтому, что в рублях, что в евро, что в китайских юанях, что в бриллиантах - это совершенно не важно», - объяснил он в беседе с «Радиоточкой НСН».
Ранее министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что объявление технического дефолта никак не повлияет на российскую экономику.
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