Дефолт и арест активов: Банки поддержали «блокаду» РФ по обслуживанию госдолга

Пока Россия пытается расплатиться по внешнему госдолгу, многие экономисты прогнозируют дефолт, считая при этом, что его последствия будут незначительными.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что крупные американские кредитные учреждения JPMorgan Chase и Goldman Sachs по указу Минфина США приостановили операции по российскому госдолгу.

Также власти США не продлили срок действия генеральной лицензии, которая позволяла РФ производить выплаты для обслуживания своего внешнего долга и истекала 25 мая 2022 года.