Силуанов заверил, что технический дефолт не повлияет на экономику РФ

По его словам, Россия является надёжным заёмщиком и обязательно предложит инструмент, позволяющий всем держателям долга получить выплаты.

«Мы будем пытаться рассчитаться по нашим обязательствам. И найдём такую форму», - подчеркнул министр.

Он добавил, что у России достаточно валюты и ресурсов для выплат по долгу.

Ранее в Минфине России заявили, что на фоне ужесточения внешних ограничений выплаты по госдолгу и дальше планируется осуществлять в рублях.

