Силуанов заверил, что технический дефолт не повлияет на экономику РФ
Министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что объявление технического дефолта никак не повлияет на российскую экономику, сообщает ТАСС.
По его словам, Россия является надёжным заёмщиком и обязательно предложит инструмент, позволяющий всем держателям долга получить выплаты.
«Мы будем пытаться рассчитаться по нашим обязательствам. И найдём такую форму», - подчеркнул министр.
Он добавил, что у России достаточно валюты и ресурсов для выплат по долгу.
Ранее в Минфине России заявили, что на фоне ужесточения внешних ограничений выплаты по госдолгу и дальше планируется осуществлять в рублях.
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