Силуанов заверил, что технический дефолт не повлияет на экономику РФ

Министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что объявление технического дефолта никак не повлияет на российскую экономику, сообщает ТАСС.

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По его словам, Россия является надёжным заёмщиком и обязательно предложит инструмент, позволяющий всем держателям долга получить выплаты.

«Мы будем пытаться рассчитаться по нашим обязательствам. И найдём такую форму», - подчеркнул министр.

Он добавил, что у России достаточно валюты и ресурсов для выплат по долгу.

Ранее в Минфине России заявили, что на фоне ужесточения внешних ограничений выплаты по госдолгу и дальше планируется осуществлять в рублях.

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Фото: photo.roscongress.org
ТЕГИ:ГосдолгДефолтАнтон СилуановМинфин РФ
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