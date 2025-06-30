АТОР: Турция стала самым популярным направлением у российских туристов

На втором месте расположились российские направления (18,4% туристов), замыкает тройку Египет с 15,4%. Также в ТОП-10 вошли Абхазия, Вьетнам, Таиланд, ОАЭ, Мальдивы, Китай и Куба.

В АТОР добавили, что год назад внутрироссийские направления выбирали 56% отечественных туристов, в Турцию направлялись только 24% путешественников из России. При этом популярность Египта выросла более чем вдвое, Абхазии — на треть. На падение популярности внутреннего туризма повлияли общая стагнация продаж туров в Краснодарский край и закрытые пляжи в Анапе.

В ассоциации также указали на интерес россиян к «немассовым» направлениям, таким, как Вьетнам (интерес вырос втрое), Китай (прирост на 60%), Мальдивы (количество российских туристов выросло на треть) и Абхазия (на четверть больше туристов).

Ранее зампредседателя совета Министров Крыма, министр финансов республики Ирина Кивико на полях Петербургского международного экономического форума заявила, что общий объем инвестиций в регионе за 10 лет превысил 2 трлн рублей. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

