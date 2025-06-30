Юрист предупредил о последствиях ужесточения правил продажи недвижимости в ОАЭ

Российская налоговая будет контролировать операции россиян, приобретающих недвижимость в ОАЭ. Об этом заявил руководитель Центр правопорядка в Москве и Подмосковье в интервью NEWS.ru.

Юрист отметил, что теперь граждане России не смогут действовать через посредников, поскольку они будут вынуждены открывать свои счета в ОАЭ и получать ID. «С учетом того, что обмен информацией между налоговыми органами и органами валютного контроля России и ОАЭ хорошо отлажен, любая такая сделка может попасть в поле зрения российских налоговых органов», — подчеркнул он.