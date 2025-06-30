Юрист предупредил о последствиях ужесточения правил продажи недвижимости в ОАЭ

Российская налоговая будет контролировать операции россиян, приобретающих недвижимость в ОАЭ. Об этом заявил руководитель Центр правопорядка в Москве и Подмосковье в интервью NEWS.ru.

Юрист отметил, что теперь граждане России не смогут действовать через посредников, поскольку они будут вынуждены открывать свои счета в ОАЭ и получать ID. «С учетом того, что обмен информацией между налоговыми органами и органами валютного контроля России и ОАЭ хорошо отлажен, любая такая сделка может попасть в поле зрения российских налоговых органов», — подчеркнул он.

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По мнению Хаминского, налоговую службу может заинтересовать поступление средств за поданную недвижимость на эмиратский счет. Так, у налоговиков могут возникнуть вопросы касательно происхождения денег на изначальное приобретение недвижимости и соблюдения требований информирования об открытых счетах.

«При этом не стоит уповать на пропуск сроков привлечения к налоговой ответственности. В этом случае налоговая просто передаст имеющиеся материалы в следственные органы, которые такими сроками не связаны. Итогом может быть возбуждение уголовного дела за уклонение от уплаты налогов, а также за нарушение валютного законодательства», — добавил юрист.

Ранее главный редактор Prian.ru Филипп Березин заявил, что в топе зарубежных стран по покупке недвижимости среди россиян остаются Турция, Грузия, ОАЭ, страны Юго-Восточной Азии, а также Камбоджа. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Астапкович
ТЕГИ:НалогиНедвижимостьОАЭ

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