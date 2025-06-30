Toyota замкнула топ-10 самых продаваемых автомобильных брендов в России
Приостановивший деятельность на территории России японский концерн Toyota занял десятое место в рейтинге самых востребованных автомобильных брендов в России. Об этом сообщило агентство «Автостат».
Так, в России продали 524 автомобиля в период с 23 по 29 июня. В последний раз Toyota попадала в топ-10 по этому показателю в начале июня.
Возглавляет рейтинг по-прежнему отечественный бренд Lada (6587 реализованных автомобилей), на втором месте находится китайский концерн Chery (2862 автомобиля). Третье, четвертое и пятое места также заняли китайские бренды Haval, Changan и Geely. Кроме того, в десятку попали такие марки, как Belgee, Jetour, Solaris и GAC.
В целом ожидается, что по итогам текущего года объемы продаж автомобилей сократятся на 10-25%.
Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что автопроизводители Китая как минимум с 2019 года использовали «серую» схему продаж автомобилей за рубеж.
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