«Кросс-дефолт и арест активов»: Экономист объяснил, к чему приведет «вынужденный дефолт» России
Экономист Евгений Коган в эфире НСН подчеркнул, что Россия никогда не объявит о дефолте, потому что это «дело принципа».
Если «вынужденный дефолт» России будет признан другими странами, то это может привести к кросс-дефолту и аресту активов за рубежом. Об этом в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил экономист, профессор НИУ ВШЭ Евгений Коган.
Ранее представители международного рейтингового агентства Moody's Investors Service сообщили, что выплаты России по евробондам в рублях не предусмотрены в первоначальном контракте и будут приравнены к дефолту, если изменение условий платежей не будет устранено до 4 мая. Коган считает, что РФ никогда не заявит о дефолте.
«Россия не объявляла и не объявит дефолт по внешним обязательствам. Это вопрос принципа. РФ заявляет, что, поскольку ее вынудили расплачиваться не в той валюте, в которой она изначально рассчитывала, она будет рассчитывать в тех валютах, в которых может – в рублях. В России считают, что это вынужденный дефолт – некий новый зверь, который еще не изучен природой. Такого в мировой практике еще не было: ты хочешь рассчитаться, имеешь ресурсы, но не можешь этого сделать. Можно ли это считать дефолтом? С формальной точки зрения и мирового права – это действительно дефолт. Но некоторые в РФ наоборот говорят, что это дефолт Запада по отношению к России. Тут можно по-разному посмотреть», - объяснил он.
При этом, по его словам, если другие страны или зарубежные организации и банки заявят о дефолте России, это может привести к кросс-дефолту.
«Сама страна не может объявить дефолт. Но если формально он произойдет, то обычно собираются клубы кредиторов, обсуждаются варианты реструктуризации долга. Это обычная мировая практика, но, думаю, не в данном случае. В данном случае мы скорее всего увидим судебные иски, кросс-дефолт, тогда России будут предъявлены все ее международные долги. Это уже менее приятно, хотя глобальные долги России очень небольшие – всего несколько десятков миллиардов долларов. Вместе с государственными корпорациями – ближе к 200 миллиардам долларов. Но думаю, вряд ли будет объявлен дефолт по госкорпорациям. Это сложный момент. Но, очевидно, за всем этим может последовать постепенное наложение ареста на активы страны за рубежом. То есть в данном случае будет попытка взять активы каким-то другим путем», - заключил Коган.
Ранее заместитель руководителя информационно-аналитического центра «Альпари» Наталья Мильчакова в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявила, что понижение России в рейтинге Fitch Ratings означает вероятность технического дефолта в государстве и того, что страна не сможет выплатить внешний долг, но этого стоит бояться не российским компаниям, а иностранным инвесторам.
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