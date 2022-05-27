«Минфин чешет репу»: В России предложили прекратить погашение по «недружественным» займам

Экономист Валентин Катасонов в эфире НСН заявил, что из-за наложенных санкций России не нужно искать способы избежать технического дефолта. 

На фоне санкционной войны нет смысла искать способы погасить займы, которые размещены в недружественных государствах, заявил экономист, председатель Русского экономического общества имени Шарапова Валентин Катасонов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».

Условия выпуска российских облигаций в рублях оставляют возможность России избежать потенциального дефолта после отзыва лицензии Министерством финансов США на обслуживание госдолга в долларах, сообщает РБК. Издание отмечает, что, исходя из документации выпусков, есть законная возможность выплаты в рублях в том случае, если, например, санкции препятствуют платежу в оригинальной валюте.

«Последние эмиссии долговых бумаг не предусматривали возможность погашения в рублях. Я хотел бы поставить вопрос иначе – зачем вообще Минфину размещать какие-то новые займы? Мы не знаем, чего делать с этой валютой, которая тут просто нас всех затопляет, какие займы? Уже другая совершенно жизнь, а мы продолжаем всё про какие-то займы говорить. Я считаю, что по тем займам, которые размещены в недружественных государствах, вообще нечего обсуждать. Просто заявить, что прекращаем погашение и обслуживание», - отметил Катасонов.

Напечатает денег? Нечаев описал анонсированную ЦБ «структурную трансформацию»

По его словам, Запад сделал все, чтобы объявить России дефолт, поэтому нет смысла искать пути для дальнейшего сотрудничества.

«Вообще в настоящее время Минфин чешет репу и не знает, что им делать, у них такой профицит бюджета и так далее. Что обсуждать эти вопросы? Как всегда уводят куда-то в сторону, пытаются заболтать. Не надо нам вообще никаких займов – ни в рублях, ни в долларах, ни в евро. Если есть такая необходимость - размещать внутренние займы. Разве не видно, что санкции? А если санкции, значит не надо нам вообще сотрудничать с ними. Мне даже не хочется обсуждать эти технические вопросы. Технические вопросы обсуждают, когда понятна стратегия, а я не вижу стратегии – мы воюем или мы сотрудничаем? Они нам объявили дефолт, заморозили наши резервы, а мы тут начинаем перед ними изгаляться», - добавил собеседник «Радиоточки НСН».

Ранее директор по стратегии в инвестиционной компании «ФИНАМ» Ярослав Кабаков в пресс-центре НСН заявил, что технический дефолт не приведет к значительным последствиям, так как России уже нанесен серьезный репутационный удар, а держатели евробондов в любом случае будут вынуждены ждать разблокировки счетов.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Нина Зотина
ТЕГИ:СанкцииДефолтОблигации
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры