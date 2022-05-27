«Минфин чешет репу»: В России предложили прекратить погашение по «недружественным» займам

На фоне санкционной войны нет смысла искать способы погасить займы, которые размещены в недружественных государствах, заявил экономист, председатель Русского экономического общества имени Шарапова Валентин Катасонов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».

Условия выпуска российских облигаций в рублях оставляют возможность России избежать потенциального дефолта после отзыва лицензии Министерством финансов США на обслуживание госдолга в долларах, сообщает РБК. Издание отмечает, что, исходя из документации выпусков, есть законная возможность выплаты в рублях в том случае, если, например, санкции препятствуют платежу в оригинальной валюте.



«Последние эмиссии долговых бумаг не предусматривали возможность погашения в рублях. Я хотел бы поставить вопрос иначе – зачем вообще Минфину размещать какие-то новые займы? Мы не знаем, чего делать с этой валютой, которая тут просто нас всех затопляет, какие займы? Уже другая совершенно жизнь, а мы продолжаем всё про какие-то займы говорить. Я считаю, что по тем займам, которые размещены в недружественных государствах, вообще нечего обсуждать. Просто заявить, что прекращаем погашение и обслуживание», - отметил Катасонов.