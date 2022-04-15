Без рейтингов и без доллара: Экономисты объяснили невозможность дефолта в РФ
Понижение в международных рейтингах негативно повлияло на имидж России, однако рубль укрепляется и дефолт в РФ невозможен, уверены экономисты и политики.
Международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service заявило о близости России к дефолту. Примером этого для аналитиков стали выплаты Россией по евробондам в рублях вместо долларов, хотя в контрактах это не было предусмотрено.
В сообщении на сайте агентства отмечается, что проведенные 4 апреля рублевые платежи по облигациям, чей срок погашения в 2022 и 2042 годах, меняет условие платежей и может стать причиной для дефолта. В агентстве отметили, что нарушение должно быть устранено до 4 мая 2022 года.
До этого кредитный рейтинг России уже понизили сразу несколько крупных рейтинговых агентств. Так, S&P заявило о скором дефолте по внешнему долгу по тем же причинам, что и Moody's. В агентстве расценили этот шаг как «выборочный дефолт». Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings и вовсе отозвало рейтинги России, сославшись на санкции.
Понижение рейтингов превращает Россию в недобросовестного заемщика в глазах кредиторов, отметил в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» экономист Денис Ракша.
«Все это не имеет никакого значения, потому что понижение рейтинга значит только одно: любой иностранный инвестор России денег в долг не даст. После того, как Россия отказалась отдавать деньги в валюте, Россия превратилась в ненадежного заемщика. Теперь, глядя на этот рейтинг, любой иностранный кредитор будет думать, стоит ли ему давать денег в долг России или нет. И даже несмотря на высокую стоимость заимствования он, вероятно, будет принимать решение, что не стоит так рисковать. <...>То, что РФ предложила кредиторам принимать [долги] в рублях на счет здесь, внутри России, это фактически дефолт по вот этим обязательствам», - объяснил Ракша.
При этом министр финансов РФ Антон Силуанов также подтвердил, что объявление технического дефолта ударит по экономическому имиджу страны, и заявил о готовности России обращаться в суды, если Запад объявит стране дефолт по неисполнению обязательств по еврооблигациям.
Однако юристы оценили перспективу такого дела скептически. Юрист-международник, почетный адвокат России Валерий Ванин в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» подверг критике действия российского Минфина и пояснил, что оспаривать дефолт в случае его объявления России просто негде.
«Межгосударственные споры не подлежат судебному рассмотрению в обязательном порядке, они могут быть рассмотрены только с согласия сторон. Если ответчик (например, США) согласится с юрисдикцией суда, куда Силуанов собирается подавать иск, то, наверное, это было бы возможно как третейское разбирательство. Но подобных прецедентов не было в мировой истории, чтобы дефолт страны был оспорен в случае невыплаты долгов, а уж тем более чтобы этот суд был выигран! Это смелое и бодрое утверждение Силуанова – это от отчаяния, от безысходности, потому что, несмотря на занимаемые высокие должности, не склонны чиновники брать на себя ответственность за результаты своей деятельности», - отметил почетный адвокат.
В США ранее признали своей целью истощение экономических ресурсов, которые есть у президента РФ Владимира Путина «для продолжения своей деятельности против Украины». Белый дом отметил, что России придется «выбирать между истощением остающихся долларовых резервов, тратой новых поступлений или дефолтом».
Еще 4 апреля казначейство США запретило России производить любые выплаты по долговым обязательствам в долларах со счетов в американских финансовых учреждениях. Прежде всего, речь идет о счетах в банках, открытых в США. Профессор Финансового университета при правительстве РФ Борис Хейфец отметил, что это решение действительно может привести к техническому дефолту, хотя пока что это выглядит маловероятно.
«Этот запрет направлен на то, чтобы ускорить объявление дефолта, но пока деньги есть. Просто это может быть технический дефолт. Это неприятная вещь, но, мне кажется, сейчас она маловероятна. Пока это больше звучит как угроза, но достаточно серьезная. Во время дефолта можно предъявлять требования даже по тем платежам, по которым срок еще не наступил. То есть теоретически могут быть предъявлены требования и по обязательствам, которые отсрочены на несколько лет вперед. Это может нанести серьезный удар по российской экономике», - объяснил он в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
Высший эшелон российской власти многократно заверял граждан, что дефолт невозможно. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков 11 апреля заявил, что в России нет однозначных причин для дефолта, о котором говорят западные СМИ. В то же время он отметил «неконструктивную позицию оппонентов» России и предположил, что это может в значительной степени «осложнить ситуацию».
12 апреля министр финансов России Антон Силуанов также заявил, что Россия не объявляла дефолт по своим обязательствам по евробондам, опровергнув данные телеканала CNN. Судя по этим данным, Минфин РФ 4 апреля должен был осуществить выплаты по суверенным еврооблигациаям выпусков Россия-2022 и Россия-2042, но из-за отказа иностранного банка-агента исполнить поручения в валюте, исполнил обязательства перед иностранными держателями в рублях.
По словам главы Минфина, информация CNN не соответствует действительности. Он пояснил, что иностранные инвесторы, в том числе американские, не смогли получить выплаты из-за неправомерных действий властей и банков США, поэтому все возможные претензии кредиторов должны быть перенаправлены к ним.
Главный экономист японского банка «Мидзухо» Дайсукэ Каракамы в статье для издания JB Press и вовсе заявил, что отказ РФ от доллара приведет к падению гегемонии этой валюты. Кроме того, в качестве фактора риска он назвал промедление с отключением России от SWIFT.
По словам специалиста, еще в конце марта МВФ со ссылкой на данные Отдела валютной структуры официальных резервов иностранной валюты (COFER) передавал что доля доллара в международных расчетах иногда достигает исторического минимума.
Евросоюз еще в марте отключил от международной межбанковской системы SWIFT семь российских банков. 8 апреля ЕС также заблокировал активы четырех банков, чтобы «отрезать их от рынков Евросоюза». По мнению Каракамы, со временем РФ найдет пути обхода и увеличит доли расчетов в других валютах.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,0 млн+11 348 / сут.
Умерли
373 тыс.+254 / сут.
Выздоровели
17,3 млн+21 853 / сут.
- СМИ сообщили о взрывах и отключении света в Киеве
- В России возбудили первое дело о создании ОПГ работниками налоговой
- Минпромторг сообщил о саботаже перевозчиками поставок российской продукции
- Группа кораблей НАТО вошла в Балтийское море
- WSJ: В росте инфляции в США нужно винить политику Вашингтона, а не Москву
- «Коммерсантъ»: Fazer продаст бизнес в России
- Moody's: Рублевые выплаты России по еврооблигациям могут считаться дефолтом
- Избранный президент Южной Кореи призвал поддержать санкции против РФ
- Китай проведет военные учения вблизи Тайваня
- Силовики нашли в Херсоне документы эскортниц, используемых СВРУ для диверсий
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru