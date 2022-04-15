Без рейтингов и без доллара: Экономисты объяснили невозможность дефолта в РФ

Международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service заявило о близости России к дефолту. Примером этого для аналитиков стали выплаты Россией по евробондам в рублях вместо долларов, хотя в контрактах это не было предусмотрено.

В сообщении на сайте агентства отмечается, что проведенные 4 апреля рублевые платежи по облигациям, чей срок погашения в 2022 и 2042 годах, меняет условие платежей и может стать причиной для дефолта. В агентстве отметили, что нарушение должно быть устранено до 4 мая 2022 года.

До этого кредитный рейтинг России уже понизили сразу несколько крупных рейтинговых агентств. Так, S&P заявило о скором дефолте по внешнему долгу по тем же причинам, что и Moody's. В агентстве расценили этот шаг как «выборочный дефолт». Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings и вовсе отозвало рейтинги России, сославшись на санкции.