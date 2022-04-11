«Отыграть назад нельзя»: В России оценивают последствия технического дефолта

Ситуация разворачивается стремительно: 4 апреля казначейство США запретило России производить любые выплаты по долговым обязательствам в долларах со счетов в американских финансовых учреждениях, а уже 6 апреля Минфин РФ пытался расплатиться в рублях про евробондам. Однако западные рейтинговые агентства приравнивают возможность таких выплат к неисполнению или нарушению Россией своих обязательств, поскольку оплата должна производиться в указанной в контрактах международной валюте.

В свою очередь, многие экономисты не поддерживают позицию Минфина, напоминая, что процесс технического дефолта не столь безобиден, как кажется. Истощение валютных резервов государства было бы лучшим вариантом развития событий для России, чем технический дефолт, потому что таким процессом можно хотя бы управлять, заявил экономист Денис Ракша в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».

«Если от всего абстрагироваться и подумать о том, что лучше: истощение резервов или технический дефолт… То, наверное, истощение резервов лучше. Потому что технический дефолт – это такой рубеж, после которого отыграть назад уже нельзя. Истощение резервов – это процесс, который растянут во времени, которым можно худо-бедно управлять. Он дает массу всяких вариантов, пока продолжается», - сказал Ракша.

Во время дефолта инвесторы могут требовать оплаты долговых обязательств на много лет вперед, рассказал профессор Финансового университета при правительстве РФ Борис Хейфец.

«Технический дефолт – это неприятная вещь, но, мне кажется, сейчас она маловероятна. Пока это больше звучит как угроза, но достаточно серьезная. Во время дефолта можно предъявлять требования даже по тем платежам, по которым срок еще не наступил. То есть теоретически могут быть предъявлены требования и по обязательствам, которые отсрочены на несколько лет вперед. Это может нанести серьезный удар по российской экономике», - объяснил он.

Однако директор по стратегии в инвестиционной компании «ФИНАМ» Ярослав Кабаков в пресс-центре НСН отметил, что технический дефолт не станет значительным ударом, так как Россия и без того получила крайне серьезные репутационные и финансовые издержки.

«Мы уже получили сильнейший репутационный удар, инвестиционную непривлекательность, понижение рейтингов. Я думаю, как таковой ущерб в дальнейшем нанести уже сложно. Признание дефолта при выплате рублями по евробондам, мне кажется, большого эффекта не нанесет. Многие участники уже просто смирились с тем, что не смогут получить свои средства при перечислении», - объяснил он.