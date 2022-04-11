«Отыграть назад нельзя»: В России оценивают последствия технического дефолта
Россия намерена судиться из-за принуждения к техническому дефолту со стороны США, однако многие экономисты советуют не доводить ситуацию до такого исхода.
Попытки объявить России дефолт из-за неисполнения обязательств по евробондам со стороны Запада будут оспорены в суде. Такое заявление сделал глава Минфина Антон Силуанов.
Министр напомнил, что российская сторона пыталась совершить выплаты как в рублях, так и в долларах, однако этот процесс был остановлен банком США. Силуанов добавил, что на суде Россия предъявит все «платежки», однако судебный процесс будет непростым. Он напомнил, что технический дефолт ударит в первую очередь по имиджу страны-заемщика.
«Мы видим, какие действия сейчас предпринимаются в отношении России. Если есть возможность каким-то образом ограничить активность наших предпринимателей, причинить вред нашим людям, нанести ущерб имиджу страны, а дефолт — это удар по имиджу страны как надежного заемщика, Запад будет всеми силами стараться реализовать это», — заявил министр в интервью «Известиям».
При этом Россия не намерена тратить на обслуживание долга валютную выручку или доступные ей долларовые резервы, которые находятся на территории России. В Минфине отметили, что принципиально хотят расплачиваться замороженными долларовыми резервами для выплат по внешнему долгу, поскольку воспринимают все происходящее как давление и инструмент «финансовой войны».
Ситуация разворачивается стремительно: 4 апреля казначейство США запретило России производить любые выплаты по долговым обязательствам в долларах со счетов в американских финансовых учреждениях, а уже 6 апреля Минфин РФ пытался расплатиться в рублях про евробондам. Однако западные рейтинговые агентства приравнивают возможность таких выплат к неисполнению или нарушению Россией своих обязательств, поскольку оплата должна производиться в указанной в контрактах международной валюте.
В свою очередь, многие экономисты не поддерживают позицию Минфина, напоминая, что процесс технического дефолта не столь безобиден, как кажется. Истощение валютных резервов государства было бы лучшим вариантом развития событий для России, чем технический дефолт, потому что таким процессом можно хотя бы управлять, заявил экономист Денис Ракша в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
«Если от всего абстрагироваться и подумать о том, что лучше: истощение резервов или технический дефолт… То, наверное, истощение резервов лучше. Потому что технический дефолт – это такой рубеж, после которого отыграть назад уже нельзя. Истощение резервов – это процесс, который растянут во времени, которым можно худо-бедно управлять. Он дает массу всяких вариантов, пока продолжается», - сказал Ракша.
Во время дефолта инвесторы могут требовать оплаты долговых обязательств на много лет вперед, рассказал профессор Финансового университета при правительстве РФ Борис Хейфец.
«Технический дефолт – это неприятная вещь, но, мне кажется, сейчас она маловероятна. Пока это больше звучит как угроза, но достаточно серьезная. Во время дефолта можно предъявлять требования даже по тем платежам, по которым срок еще не наступил. То есть теоретически могут быть предъявлены требования и по обязательствам, которые отсрочены на несколько лет вперед. Это может нанести серьезный удар по российской экономике», - объяснил он.
Однако директор по стратегии в инвестиционной компании «ФИНАМ» Ярослав Кабаков в пресс-центре НСН отметил, что технический дефолт не станет значительным ударом, так как Россия и без того получила крайне серьезные репутационные и финансовые издержки.
«Мы уже получили сильнейший репутационный удар, инвестиционную непривлекательность, понижение рейтингов. Я думаю, как таковой ущерб в дальнейшем нанести уже сложно. Признание дефолта при выплате рублями по евробондам, мне кажется, большого эффекта не нанесет. Многие участники уже просто смирились с тем, что не смогут получить свои средства при перечислении», - объяснил он.
Сложности с выплатами по долгам есть не только у государства, но и у крупных компаний. Так, по сообщениям СМИ, западные банки начали блокировать платежи российских юрлиц для погашения валютных долгов из-за санкций против акционеров этих компаний. Как сообщают «Ведомости», под блокировку попали платежи «Северстали», «Уралкалия», угольной компании СУЭК, а также «Еврохима» и «Евраза».
Завкафедрой экономики и финансов факультета экономических и социальных наук РАНХиГС Алла Дворецкая подчеркнула, что таких предприятий будет становиться больше, поскольку некоторые из них еще не столкнулись с блокировками, а некоторые не готовы заявить о сложностях публично. По словам Дворецкой, под ударом находятся нефтяной сектор, металлургия, банковское дело и крупные транспортные компании.
При этом часть компаний выводятся из-под санкций, а часть не попадает под их влияние из-за более нейтральной позиции банка, который должен проводить операцию. Эксперты напомнили, что США добавили российские удобрения в список товаров первой необходимости, что сокращает риски для этой отрасли.
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