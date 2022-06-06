Стало известно, каким может быть дефолт России из-за западных санкций
Дефолт России на фоне западных санкций окажется ненастоящим. Об этом сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на доцента кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ имени Плеханова Елену Воронкову.
Она напомнила, что дефолт может объявить только само государство, и то в случае неспособности выполнить свои финансовые обязательства. При этом финансист отметила, что у России есть все необходимые активы. Поэтому международные резервы страны, по ее словам, перекрывают размер не только государственного, но и консолидированного долга, а также могут покрыть внутренние потребности РФ.
В то же время Воронкова считает, что следует обратить внимание и на проблему рыночной неопределенности в России, которая влияет на индикатор потребительского спроса.
Ранее экономист, профессор НИУ ВШЭ Евгений Коган в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что если «вынужденный дефолт» России будет признан другими странами, то это может привести к кросс-дефолту и аресту активов за рубежом.
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