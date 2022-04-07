«Навязанная Западом игра»: Экономисты оценили риски технического дефолта

Эксперты в пресс-центре НСН рассказали о возможных последствиях технического дефолта в России.

Россия не может допустить технического дефолта, который навязывается ей Западом, потому что это будет означать отказ от выполнения своих обязательств, заявил экономист Вячеслав Зайченко в пресс-центре НСН.

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«Искусственный дефолт России не нужен, ни к чему хорошему он привести не может: это отказ от выполнения своих обязательств. Надеюсь, у нас такого не допустят. Это навязанная Западом игра, и они все делают, чтобы показать, что мы недоговороспособные и не выполняем обязательства. Но по факту это обязательства на их правила. Такого не будет точно: все обязательства в рублях будут выполняться. Если Запад не будет их принимать, то это уже их проблемы», - отметил он.

В свою очередь, директор по стратегии в инвестиционной компании «ФИНАМ» Ярослав Кабаков в пресс-центре НСН отметил, что технический дефолт не приведет к значительным последствиям, так как России уже нанесен серьезный репутационный удар, а держатели евробондов в любом случае будут вынуждены ждать разблокировки счетов.

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«С точки зрения тех, кто купил евробонды, уже все равно, им придется ждать, пока разблокируют счета, чтобы им проходили деньги. Мы уже получили сильнейший репутационный удар, инвестиционную непривлекательность, понижение рейтингов. Я думаю, как таковой ущерб в дальнейшем нанести уже сложно. Признание дефолта при выплате рублями по евробондам, мне кажется, большого эффекта не нанесет. Многие участники уже просто смирились с тем, что не смогут получить свои средства при перечислении», - объяснил он.

Рубль укрепляется из-за дополнительной экспортной выручки, но через несколько месяцев подобная ситуация может привести к товарному коллапсу в стране, заявил ранее Ярослав Кабаков в пресс-центре НСН.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ДефолтРубль
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