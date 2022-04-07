«Навязанная Западом игра»: Экономисты оценили риски технического дефолта
Эксперты в пресс-центре НСН рассказали о возможных последствиях технического дефолта в России.
Россия не может допустить технического дефолта, который навязывается ей Западом, потому что это будет означать отказ от выполнения своих обязательств, заявил экономист Вячеслав Зайченко в пресс-центре НСН.
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«Искусственный дефолт России не нужен, ни к чему хорошему он привести не может: это отказ от выполнения своих обязательств. Надеюсь, у нас такого не допустят. Это навязанная Западом игра, и они все делают, чтобы показать, что мы недоговороспособные и не выполняем обязательства. Но по факту это обязательства на их правила. Такого не будет точно: все обязательства в рублях будут выполняться. Если Запад не будет их принимать, то это уже их проблемы», - отметил он.
В свою очередь, директор по стратегии в инвестиционной компании «ФИНАМ» Ярослав Кабаков в пресс-центре НСН отметил, что технический дефолт не приведет к значительным последствиям, так как России уже нанесен серьезный репутационный удар, а держатели евробондов в любом случае будут вынуждены ждать разблокировки счетов.
«С точки зрения тех, кто купил евробонды, уже все равно, им придется ждать, пока разблокируют счета, чтобы им проходили деньги. Мы уже получили сильнейший репутационный удар, инвестиционную непривлекательность, понижение рейтингов. Я думаю, как таковой ущерб в дальнейшем нанести уже сложно. Признание дефолта при выплате рублями по евробондам, мне кажется, большого эффекта не нанесет. Многие участники уже просто смирились с тем, что не смогут получить свои средства при перечислении», - объяснил он.
Рубль укрепляется из-за дополнительной экспортной выручки, но через несколько месяцев подобная ситуация может привести к товарному коллапсу в стране, заявил ранее Ярослав Кабаков в пресс-центре НСН.
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