«Навязанная Западом игра»: Экономисты оценили риски технического дефолта

Россия не может допустить технического дефолта, который навязывается ей Западом, потому что это будет означать отказ от выполнения своих обязательств, заявил экономист Вячеслав Зайченко в пресс-центре НСН.

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«Искусственный дефолт России не нужен, ни к чему хорошему он привести не может: это отказ от выполнения своих обязательств. Надеюсь, у нас такого не допустят. Это навязанная Западом игра, и они все делают, чтобы показать, что мы недоговороспособные и не выполняем обязательства. Но по факту это обязательства на их правила. Такого не будет точно: все обязательства в рублях будут выполняться. Если Запад не будет их принимать, то это уже их проблемы», - отметил он.

В свою очередь, директор по стратегии в инвестиционной компании «ФИНАМ» Ярослав Кабаков в пресс-центре НСН отметил, что технический дефолт не приведет к значительным последствиям, так как России уже нанесен серьезный репутационный удар, а держатели евробондов в любом случае будут вынуждены ждать разблокировки счетов.