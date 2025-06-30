Пореченков: Ефремов порадует поклонников новыми ролями

По словам артиста, у Ефремова много творческих планов. «То, что он вернется к профессии, — это прекрасно. Это будет такой якорь, который будет его держать в этой жизни», — подчеркнул Пореченков, пожелав здоровья и удачи Ефремову и назвав серьезным талант своего коллеги.

Ранее советская и российская киноактриса, депутат Госдумы Елена Драпеко в разговоре с aif.ru поддержала решение режиссера Никиты Михалкова пригласить Ефремова на работу в театр «Мастерская "12" Никиты Михалкова».

