Пореченков: Ефремов порадует поклонников новыми ролями
Недавно освободившийся из колонии по УДО актер театра и кино Михаил Ефремов сможет порадовать своих поклонников новыми ролями. Об этом заявил актер Михаил Пореченков в интервью NEWS.ru.
По словам артиста, у Ефремова много творческих планов. «То, что он вернется к профессии, — это прекрасно. Это будет такой якорь, который будет его держать в этой жизни», — подчеркнул Пореченков, пожелав здоровья и удачи Ефремову и назвав серьезным талант своего коллеги.
Ранее советская и российская киноактриса, депутат Госдумы Елена Драпеко в разговоре с aif.ru поддержала решение режиссера Никиты Михалкова пригласить Ефремова на работу в театр «Мастерская "12" Никиты Михалкова».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru