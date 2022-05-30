Танцы вокруг дефолта: Россия нашла еще один способ расплаты по долгу
На Западе пророчат неизбежный дефолт России, однако в РФ считают, что до него не дойдет.
Пока США пытаются навязать России технический дефолт по внешним обязательствам, отечественные экономисты ищут способы его избежать - или, во всяком случае, сохранить хорошую мину для инвесторов при плохой игре по правилам Вашингтона, если повлиять на намерения американцев не получится.
Так, министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что Москва собирается проводить расчеты с держателями российских еврооблигаций с помощью механизма похожего на схему оплаты газа в рублях. По его словам, система будет действовать аналогично, только «в обратном порядке». Желающим получить платежи по госдолгу иностранцам нужно будет завести валютный и рублевый счета в российском банке, после чего по их поручению будет проводиться обмен. Это позволит проводить платежи, не прибегая к западной расчетной инфраструктуре.
До этого РБК сообщило, что сами условия выпуска облигаций в рублях позволят России избежать возможного дефолта по внешнему госдолгу после отзыва лицензии Минфина США. Отмечалось, что в документации всех российских выпусков есть условие «Возмещение в другой валюте», благодаря которому совершать платежи без оснований объявлять дефолт теоретически возможно и в рублях.
При этом экономист, председатель Русского экономического общества имени Шарапова Валентин Катасонов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» подчеркнул, что на фоне санкционной войны нет смысла искать способы погашения займов, которые размещены в недружественных государствах.
«Последние эмиссии долговых бумаг не предусматривали возможность погашения в рублях. Мы не знаем, чего делать с этой валютой, которая тут просто нас всех затопляет, какие займы? Уже другая совершенно жизнь, а мы продолжаем все про какие-то займы говорить. По тем займам, которые размещены в недружественных государствах надо просто заявить, что мы прекращаем погашение и обслуживание», - добавил он.
В то же время агентство Bloomberg сообщило, что инвесторы не получили купонные платежи по выпускам «Россия-2026» и «Россия-2036» в долларах и евро. Выплаты необходимо было совершить 27 мая, однако 25 мая истекал срок действия лицензии OFAC, которая разрешала бы транзакции, необходимые для получения платежей по ценным бумагам РФ. При этом Минфин США заранее объявил, что, скорее всего, не будет ее продлевать.
20 мая министерство финансов России за неделю до предполагаемой даты выплат перечислило сумму по этим выпускам платежному агенту НРД, заявив о выполнении обязательства по обслуживанию долговых бумаг в соответствии с эмиссионной документацией. Позже НРД сообщил, что полученные депозитарием выплаты по евробондам были переданы депонентам. При этом условия обоих выпусков еврооблигаций РФ предполагают 30-дневный льготный период, в течение которого ситуация с платежами может быть исправлена.
В то же время в США считают, что России не удастся избежать дефолта. Так, пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что РФ уже находится в состоянии экономической изоляции, поэтому при наступлении дефолта, мировая экономика понесет минимальные последствия. По ее словам, Вашингтон ожидает, что Москва остановит выплату процентов и займов по государственным бондам, что в итоге и приведет к дефолту.
До этого аналитик компании «Золотой монетный двор» Дмитрий Голубовский заявил изданию News.ru, что если США запретят России платить по долгам в долларах, и рейтинговые агентства признают это дефолтом РФ, то держатели российских активов имеют право обратиться в американский суд и добиться ареста имущества в США.
Бывший министр труда и социального развития РФ, заслуженный экономист России Сергей Калашников в эфире НСН напомнил, что у России за рубежом огромное количество активов, которые могут быть арестованы, но их еще можно спасти.
«Это и определенная недвижимость, и вклады в национальных банках, и ценные бумаги соответствующих государств. Объем активов достаточно большой, но на какую они сумму – никто не знает. Но в случае дальнейших санкций эти активы тоже будут под угрозой», - отметил он.
В то же время экономист Денис Ракша в беседе с «Радиоточкой НСН» выразил мнение о том, что, если России объявят дефолт из-за новых санкций США, последствия для экономики РФ будут минимальны.
«Для России практически ничего не изменится, кроме одного – это имидж, политика, неприятные ощущения от того, что все будут тыкать пальцем и говорить: "Вот, у вас дефолт". Экономических последствий никаких практически нет, потому что и так все перекрыто», - объяснил он.
Напротив некоторые российские экономисты считают, что на фоне мирового кризиса дефолт может возникнуть в ряде других стран. Так, президент Финансового университета при правительстве РФ Михаил Эскиндаров в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заметил, что мировые экономические проблемы начались еще до усугубления ситуации на Украине, но обострили их антироссийские санкции.
«Думаю, что, если будет продолжаться принятая сейчас политика и санкции в отношении России, дефолт возможен в 70, а, может быть, и в большем количестве государств. Конечно, в первую очередь это касается стран Европейского союза, Великобритании и тех, которые зависят от энергоносителей из России и из ряда других стран. Я думаю, что очень сложная ситуация в первую очередь будет в странах Африки и некоторых государствах Азии», - подчеркнул он.
Ранее председатель Центробанка РФ Эльвира Набиуллина заявила, что России не грозит дефолт.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,3 млн+4 188 / сут.
Умерли
379 тыс.+85 / сут.
Выздоровели
17,7 млн+4 411 / сут.
- В центре Мелитополя прогремел мощный взрыв
- Производство процессоров «Эльбрус» могут перенести из Тайваня в Зеленоград
- Астроном предупредил о метеорном шторме 31 мая
- СМИ назвали кандидатов на думский мандат Рашкина
- В НАТО заявили о своем праве на прочные позиции на восточном фланге
- Милонов предложил создать в России памятник в честь специальной военной операции
- СМИ: В Россию могут прийти китайские производители банковских карт
- Вице-президент «Лукойла» призвал снизить нефтедобычу в России на треть
- В Иране назвали причину провала антироссийских санкций
- Захарова посмеялась над заявлением главы ЕК
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru