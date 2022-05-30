Танцы вокруг дефолта: Россия нашла еще один способ расплаты по долгу

Пока США пытаются навязать России технический дефолт по внешним обязательствам, отечественные экономисты ищут способы его избежать - или, во всяком случае, сохранить хорошую мину для инвесторов при плохой игре по правилам Вашингтона, если повлиять на намерения американцев не получится.

Так, министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что Москва собирается проводить расчеты с держателями российских еврооблигаций с помощью механизма похожего на схему оплаты газа в рублях. По его словам, система будет действовать аналогично, только «в обратном порядке». Желающим получить платежи по госдолгу иностранцам нужно будет завести валютный и рублевый счета в российском банке, после чего по их поручению будет проводиться обмен. Это позволит проводить платежи, не прибегая к западной расчетной инфраструктуре.

До этого РБК сообщило, что сами условия выпуска облигаций в рублях позволят России избежать возможного дефолта по внешнему госдолгу после отзыва лицензии Минфина США. Отмечалось, что в документации всех российских выпусков есть условие «Возмещение в другой валюте», благодаря которому совершать платежи без оснований объявлять дефолт теоретически возможно и в рублях.