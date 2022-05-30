Силуанов назвал способ расчета по госдолгу России

По его словам, система будет действовать аналогично, только «в обратном порядке», что позволит проводить платежи без задействования западной расчетной инфраструктуры.

Открытие валютного и рублевого счета в российском банке и выдача поручения на продажу валюты станут условиями для получения инвестором платежа по госдолгу в оригинальной валюте.

Ранее Силуанов заявил, что объявление технического дефолта никак не повлияет на российскую экономику. По его словам, Россия является надёжным заёмщиком

