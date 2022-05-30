Силуанов назвал способ расчета по госдолгу России
Москва намерена проводить расчеты с держателями российских еврооблигаций с помощью механизма, схожего со схемой оплаты газа в рублях, сообщают «Ведомости» со ссылкой на заявление министра финансов Антона Силуанова.
По его словам, система будет действовать аналогично, только «в обратном порядке», что позволит проводить платежи без задействования западной расчетной инфраструктуры.
Открытие валютного и рублевого счета в российском банке и выдача поручения на продажу валюты станут условиями для получения инвестором платежа по госдолгу в оригинальной валюте.
Ранее Силуанов заявил, что объявление технического дефолта никак не повлияет на российскую экономику. По его словам, Россия является надёжным заёмщиком
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