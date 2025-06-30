Мобильную связь и интернет ограничили в Нижегородской области

В правительстве пояснили, что ограничения введены в целях безопасности, так как вражеские дроны потенциально могут ориентироваться на исходящий от вышек сотовой связи сигнал.

Ранее власти Смоленской области ввели ограничения на работу мобильного интернета на части территории региона. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

