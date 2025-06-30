Мобильную связь и интернет ограничили в Нижегородской области
30 июня 202521:58
В связи с угрозой атаки дронов ограничены мобильный интернет и связь на территории Нижегородской области. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.
В правительстве пояснили, что ограничения введены в целях безопасности, так как вражеские дроны потенциально могут ориентироваться на исходящий от вышек сотовой связи сигнал.
Ранее власти Смоленской области ввели ограничения на работу мобильного интернета на части территории региона. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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- Мобильную связь и интернет ограничили в Нижегородской области
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru