Мобильную связь и интернет ограничили в Нижегородской области

В связи с угрозой атаки дронов ограничены мобильный интернет и связь на территории Нижегородской области. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.

В Саратовской области ограничили работу мобильного интернета

В правительстве пояснили, что ограничения введены в целях безопасности, так как вражеские дроны потенциально могут ориентироваться на исходящий от вышек сотовой связи сигнал.

Ранее власти Смоленской области ввели ограничения на работу мобильного интернета на части территории региона. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС
ТЕГИ:БеспилотникиНижегородская ОбластьМобильная СвязьИнтернет

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