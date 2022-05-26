Напечает денег? Нечаев описал анонсированную ЦБ «структурную трансформацию»

Для трансформации экономики Центробанк уже использовал свой главнейший инструмент – снижение ключевой ставки, поэтому сейчас придется задействовать средства бюджета, которые и так в дефиците. Об этом в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил бывший министр экономики России Андрей Нечаев.

Ранее председатель Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что экономика РФ входит в период структурной трансформации и остро будет нуждаться в финансовых ресурсах. По ее словам, поддержка нужна будет и банкам, а компании и простые граждане ощутят сложные времена. Нечаев считает, что деньги на поддержку можно будет взять из эмиссии (выпуск денег или ценных бумаг – прим. НСН).