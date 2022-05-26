Напечает денег? Нечаев описал анонсированную ЦБ «структурную трансформацию»

Экс-министр экономики России Андрей Нечаев в эфире НСН высказал мнение, что ЦБ может еще понизить ключевую ставку, но заниматься импортозамещением все равно придется.

Для трансформации экономики Центробанк уже использовал свой главнейший инструмент – снижение ключевой ставки, поэтому сейчас придется задействовать средства бюджета, которые и так в дефиците. Об этом в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил бывший министр экономики России Андрей Нечаев.

Ранее председатель Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что экономика РФ входит в период структурной трансформации и остро будет нуждаться в финансовых ресурсах. По ее словам, поддержка нужна будет и банкам, а компании и простые граждане ощутят сложные времена. Нечаев считает, что деньги на поддержку можно будет взять из эмиссии (выпуск денег или ценных бумаг – прим. НСН).

Дефолт неизбежен? Заслуженный экономист — о новом аресте активов России за рубежом
«Сейчас Центробанк наполовину отрезан от своих золотовалютных резервов. К тому же они в валюте, поэтому если бы он выбросил их на рынок, то, наоборот, рублей стало бы меньше. Скорее всего, ЦБ планирует эмиссию. Банк России уже использовал свой главнейший инструмент, снизив ключевую ставку на 300 базисных пунктов. Поэтому, скорее всего, здесь придется задействовать средства бюджета. Правда там тоже есть свои проблемы, потому что по апрелю он уже стал дефицитным, и собираемость основных налогов, в том числе НДС резко упала. Но это пока не критический дефицит. Бюджет будет наращивать расходы. Другое дело, что в два с половиной раза выросли военные расходы. Соответственно на какие-то другие нужды денег в достаточном количестве может не хватить», - объяснил он.
«Из-за антироссийских санкций»: Экономист рассказал, в какие страны заглянет мировой дефолт

Экс-министр экономики России также предположил, что ЦБ может еще понизить ставку.

«Скорее всего, будет вынужденная попытка сконцентрироваться на направлениях, связанных с критическим импортозамещением. По официальным прогнозам, скромный рост будет уже в следующем году после падения ВВП в этом году примерно на 7,8%. Но у многих экспертов это вызывает большие сомнения, потому что есть сферы, где импортозамещение либо невозможно вообще, либо потребует больших вложений и длительных сроков. Поэтому, как минимум стагнация – это надолго. ЦБ может прибегнуть к эмиссии, но при даже официальной инфляции в 17,5% - это довольно рискованное занятие. Максимум регулятор может еще немного понизить ставку», - заключил Нечаев.
«Осенний дефицит»: Экс-министр экономики пообещал россиянам трудности в преодолении санкций

Ранее экономист, профессор НИУ ВШЭ Евгений Коган в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что ключевая ставка должна быть снижена как можно быстрее, так как в условиях замедляющейся инфляции нет необходимости держать ее далее на уровне 14%.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЭкономикаКлючевая СтавкаРоссияЦентробанкАндрей Нечаев
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры