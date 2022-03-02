Некуда бежать: Байден грозит олигархам, Россия «тормозит» утечку капиталов и валюты
Власти РФ пытаются вернуть в страну российские деньги с помощью амнистии капитала, а также удержать в стране оставшуюся иностранную валюту.
Президент США Джо Байден вечером 1 марта на выступлении перед Палатой представителей и Сенатом Конгресса заявил, что в Минюсте страны будет создана специальная рабочая группа для «расследования преступлений российских олигархов».
«Сегодня я говорю российским олигархам и коррумпированным лидерам, которые получили миллионы долларов от властей, - хватит. Мы объединяем силы с нашими европейскими союзниками, чтобы забрать ваши яхты, ваше элитное жилье, ваши частные самолеты. Мы идем за вашими нечестно нажитыми богатствами», - сказал Байден.
Между тем, министр финансов РФ Антон Силуанов 28 февраля заявлял, что ведомство подготовило предложения по более масштабной амнистии капитала, чем это было в 2015, 2018 и 2019 годах. Это делается «с целью гарантий российского капитала», который сегодня находится за рубежом.
Как отмечал финансист, управляющий партнер инвестгруппы Movchan's Group Андрей Мовчан в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН», масштабная амнистия капитала, объявленная Минфином, не позволит вернуть в страну российские деньги.
«Это гомерически смешно. Конечно, не вернется ни копейки. Наоборот, то что я вижу и слышу, то что вокруг меня происходит, свидетельствует о том, что те, кто даже никогда не планировал увозить деньги из России, те, кто работал здесь и хотел продолжать, сейчас пытаются любыми способами вывести деньги из РФ. Если речь идет о том, что нужно вернуть капиталы "подсанкционных людей", для этого не нужно никакой амнистии, они и так их будут сейчас возвращать. А если речь идет об остальных 145 миллионах, то сейчас, конечно, будет масштабнейшее бегство капитала из России, и остановить его нельзя ни амнистией, ни чем-то другим», - сказал Мовчан.
Вероятно, власти России начали понимать, что амнистия капитала не поможет вернуть в страну российские деньги. В связи с этим премьер-министр РФ Михаил Мишустин 1 марта заявил, что правительство планирует временно ограничить иностранному бизнесу выход из российских активов.
«В текущей санкционной ситуации иностранные предприниматели вынуждены руководствоваться не экономическими факторами, а принимать решения под политическим давлением», - отметил Мишустин, добавив, что решение властей избавит их от этой дилеммы - «даст бизнесу возможность принять взвешенное решение».
Профессор Финансового университета при правительстве РФ Борис Хейфец в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» 1 марта выразил мнение, что выкупить долю иностранных инвесторов в российских активах смогут олигархи, получившие амнистию. По его словам, они просто переведут деньги из-за границы.
«Непонятно, как сейчас будет развиваться экстраординарная ситуация. Честно говоря, оптимистический сценарий мне представляется маловероятным. Активы и операции просто заморозят. Все зависит от ближайших трех-четырех дней, как будут развиваться события на Украине. Ситуация очень неблагоприятная для финансов. Речь идет о полной изоляции. Может быть, долю иностранных активов купит «Роснефть», частично «Газпром», «Сургутнефтегаз». Или кто-то из олигархов, которым сейчас дали амнистию, переведет деньги из-за границы и вложится в эти активы», - сказал Хейфец.
Между тем президент России Владимир Путин 1 марта подписал указ, который запрещает вывозить из России наличную валюту в сумме более 10 тысяч долларов. На какое время вводятся ограничения не уточняется. Помимо этого, указ со 2 марта обязывает резидентов соблюдать «особый порядок» при заключении сделок по ценным бумагам, недвижимости и кредитам в рублях с иностранными лицами, связанными с «недружественными» странами. Теперь для таких сделок потребуется разрешение правительственной комиссии по контролю за иностранными инвестициями.
В документе отмечается, что указ подписан «в связи с недружественными и противоречащими международному праву действиями» США и «примкнувших к ним» стран и организаций, связанными с введением санкций в отношении россиян и российских компаний.
Тем временем 2 марта Сбербанк вновь объявил о повышении ставок по вкладам. Максимальная доходность по депозитам в рублях теперь составляет 21%.
Президент России Владимир Путин рано утром 24 февраля объявил о начале военной операции на территории Украины. После начала военной операции страны Запада осудили Россию и ввели санкции против нее. Так, отдельные российские банки отключили от системы межбанковского обмена информацией SWIFT. Кроме того, ЕС, США и Япония заморозили активы Банка России и ввели персональные санкции против чиновников, политиков и бизнесменов. В ответ на санкции Путин, в частности, обязал экспортеров продавать 80% валютной выручки.
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