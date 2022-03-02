Некуда бежать: Байден грозит олигархам, Россия «тормозит» утечку капиталов и валюты

«Сегодня я говорю российским олигархам и коррумпированным лидерам, которые получили миллионы долларов от властей, - хватит. Мы объединяем силы с нашими европейскими союзниками, чтобы забрать ваши яхты, ваше элитное жилье, ваши частные самолеты. Мы идем за вашими нечестно нажитыми богатствами», - сказал Байден.

Между тем, министр финансов РФ Антон Силуанов 28 февраля заявлял, что ведомство подготовило предложения по более масштабной амнистии капитала, чем это было в 2015, 2018 и 2019 годах. Это делается «с целью гарантий российского капитала», который сегодня находится за рубежом.