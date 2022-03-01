Путин запретил вывоз из РФ иностранную валюту в сумме более $10 тыс. наличными
Президент РФ Владимир Путин запретил вывоз из страны иностранной валюты в размере более $10 тыс. наличными. Об этом сообщается в соответствующем указе, подписанном президентом.
Отмечается, что сумма рассчитывается по официальному курсу ЦБ РФ на дату выезда из страны. Мера вступает в действие со 2 марта. В документе указывается, что ограничения принимаются для обеспечения финансовой стабильности РФ в текущей обстановке.
Также указом вводится особый порядок ряда сделок россиян «с иностранными лицами, связанными с недружественными государствами».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
16,5 млн+97 333 / сут.
Умерли
352 тыс.+786 / сут.
Выздоровели
13,7 млн+173 тыс. / сут.
- UFC не будет отменять бои с российскими бойцами
- Путин запретил вывоз из РФ иностранную валюту в сумме более $10 тыс. наличными
- Турция не планирует введение санкций против РФ
- Международная федерация тенниса приостановила членство федерации тенниса РФ
- Захарова назвала высылку дипломатов РФ при ООН «подлым американским приемом»
- Радиостанция «Эхо Москвы» отключена от эфира
- Лавров и президент МККК обсудили решение гуманитарных проблем на Украине
- Генпрокуратура потребовала ограничить доступ к сайтам «Эха Москвы» и «Дождя»*
- Собянин: мы сделаем все необходимое для нормального функционирования города
- Песков: пока рано говорить о встрече Зеленского и Путина
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru