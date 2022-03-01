Путин запретил вывоз из РФ иностранную валюту в сумме более $10 тыс. наличными

Президент РФ Владимир Путин запретил вывоз из страны иностранной валюты в размере более $10 тыс. наличными. Об этом сообщается в соответствующем указе, подписанном президентом.

Отмечается, что сумма рассчитывается по официальному курсу ЦБ РФ на дату выезда из страны. Мера вступает в действие со 2 марта. В документе указывается, что ограничения принимаются для обеспечения финансовой стабильности РФ в текущей обстановке.

Также указом вводится особый порядок ряда сделок россиян «с иностранными лицами, связанными с недружественными государствами».

