Минфин РФ анонсировал более масштабную амнистию капитала
Министерство финансов сформировало предложения по более масштабной, чем ранее амнистии капитала. О таких планах глава ведомства Антон Силуанов доложил председателю правительства Михаилу Мишустину. По словам министра, это делается для гарантий российского капитала, который сегодня находится за границей.
Силуанов также заверил, что Минфин и Центробанк намерены и дальше принимать меры по поддержанию финансовой стабильности. Суда, в частности, входят мероприятия по укреплению капитальной базы коммерческих банков.
По словам глава Минфина, все бюджетные обязательства, в первую очередь, социального плана, будут исполняться в первоочередном порядке. Он утверждает, что соответствующие ресурсы для этого имеются.
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