В Москве возбудили уголовное дело после взрыва автомобиля

Автомобиль взорвался на улице Кировоградской в Москве. Об этом сообщил Следственный комитет.

По факту ЧП возбуждено уголовное дело, пишет RT.

«На место происшествия выехала следственная группа ГСУ СК... Выясняются все обстоятельства произошедшего», - подчеркнули в Следкоме.

Как сообщает Telegram-канал BAZA, авто принадлежит политологу Сергею Заворотному, который ранее был пресс-секретарем бывшего премьер-министра Украины Николая Азарова. После взрыва Заворотный смог сам выбраться из машины, политолога госпитализировали.

Накануне в Санкт-Петербурге возбудили дело по факту убийства военнослужащего в результате взрыва авто в Пушкинском районе города.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ВзрывМоскваСледственный Комитет

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