В Москве возбудили уголовное дело после взрыва автомобиля
Автомобиль взорвался на улице Кировоградской в Москве. Об этом сообщил Следственный комитет.
По факту ЧП возбуждено уголовное дело, пишет RT.
«На место происшествия выехала следственная группа ГСУ СК... Выясняются все обстоятельства произошедшего», - подчеркнули в Следкоме.
Как сообщает Telegram-канал BAZA, авто принадлежит политологу Сергею Заворотному, который ранее был пресс-секретарем бывшего премьер-министра Украины Николая Азарова. После взрыва Заворотный смог сам выбраться из машины, политолога госпитализировали.
Накануне в Санкт-Петербурге возбудили дело по факту убийства военнослужащего в результате взрыва авто в Пушкинском районе города.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- В Москве возбудили уголовное дело после взрыва автомобиля
- Без Макрона и Мерца: Познер оценил возможных «переговорщиков» от Европы
- Долина намерена вернуться с новой музыкальной программой после годового перерыва
- Дорого и опасно: Когда вернут прямые рейсы в Бразилию
- Набиуллина заявила, что финансовый рынок России преодолел «детские болезни»
- СК: В международный розыск объявили более 1 тысячи иностранных наемников ВСУ
- Вместо прививки? Как будет работать вакцина-спрей против шести вирусов
- От Безрукова до Безрукова: Почему «Август» получил «Бриллиантовую бабочку»
- Глава Euroclear: Изъятие активов России грозит репутационным ущербом
- В Ставрополе предотвращен теракт в торговом центре