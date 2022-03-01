Мишустин анонсировал запрет иностранному бизнесу на выход из активов РФ
Председатель правительства Михаил Мишустин сообщил о подготовке проекта указа президента России о временном ограничении для выхода зарубежного бизнеса из активов РФ. Об этом он объявил на совещание по вопросам экономики.
Как отметил премьер-министр, в нынешней ситуации иностранные предприниматели вынуждены принимать в расчёт не экономические факторы, а действовать под политическим давлением. Соответствующий указ призван позволить бизнесу принимать взвешенные решения.
Мишустин заявил, что возглавит оперативный штаб по противодействию санкциям. Его заместителями назначены первый вице-премьер Андрей Белоусов и мэр Москвы Сергей Собянин. Как уточнил Мишустин, в режим оперативного штаба переводится комиссия кабинета министров по повышению устойчивости развития отечественной экономики в условиях ограничительных мер. Которая функционирует с 2018 года.
Глава правительства рассказал, что российские власти намерены максимально облегчить механизмы государственных закупок, а также сократят избыточные процедуры. Он также выразил уверенность, что санкционное давление на Россию в итоге спадёт.
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