Мишустин анонсировал запрет иностранному бизнесу на выход из активов РФ

Председатель правительства Михаил Мишустин сообщил о подготовке проекта указа президента России о временном ограничении для выхода зарубежного бизнеса из активов РФ. Об этом он объявил на совещание по вопросам экономики.

Как отметил премьер-министр, в нынешней ситуации иностранные предприниматели вынуждены принимать в расчёт не экономические факторы, а действовать под политическим давлением. Соответствующий указ призван позволить бизнесу принимать взвешенные решения.

Мишустин заявил, что возглавит оперативный штаб по противодействию санкциям. Его заместителями назначены первый вице-премьер Андрей Белоусов и мэр Москвы Сергей Собянин. Как уточнил Мишустин, в режим оперативного штаба переводится комиссия кабинета министров по повышению устойчивости развития отечественной экономики в условиях ограничительных мер. Которая функционирует с 2018 года.

Глава правительства рассказал, что российские власти намерены максимально облегчить механизмы государственных закупок, а также сократят избыточные процедуры. Он также выразил уверенность, что санкционное давление на Россию в итоге спадёт.

