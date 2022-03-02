Байден пригрозил забрать яхты, жилье и самолеты российских олигархов
Министерство юстиции США создаст рабочую группу для расследований «преступлений» российских олигархов, заявил президент Соединенных Штатов Джо Байден.
«Сегодня я говорю российским олигархам и коррумпированным лидерам, которые получили миллионы долларов от властей, — хватит. <...> Мы объединяем силы с нашими европейскими союзниками, чтобы забрать ваши яхты, ваше элитное жилье, ваши частные самолеты. Мы идем за вашими нечестно нажитыми богатствами», — цитирует американского президента ТАСС.
Говоря о санкциях, введенных в отношении России из-за спецоперации на Украине, Байден заявил, что эти меры отрезают доступ РФ к технологиям, лишают силы российскую экономику и ослабляют армию, отмечает Газета.ру. По словам американского президента, «российская экономика шатается, и виноват в этом [президент РФ Владимир] Путин», пишет «Свободная пресса».
Ранее борьбу с имуществом крупных российских бизнесменов начали в Великобритании и Франции. Британские власти заявили о намерении арестовать недвижимость и яхты российских олигархов, а французские — поручили провести полную инвентаризацию имущества россиян, попавших под санкции.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
16,5 млн+97 333 / сут.
Умерли
352 тыс.+786 / сут.
Выздоровели
13,7 млн+173 тыс. / сут.
- Шесть тысяч российских ученых выступили против военной операции на Украине
- Трамп назвал виновных в эскалации на Украине
- Сбербанк увеличил ставки по вкладам до 21%
- Цена нефти Brent превысила $111 за баррель впервые с 2014 года
- Байден пригрозил забрать яхты, жилье и самолеты российских олигархов
- American Express приостановит сотрудничество с российскими партнерами
- Премьер Японии не ответил на вопрос о закрытии неба для российских авиакомпаний
- Байден не исключил появление новых вариантов коронавируса
- Байден: США закрывают воздушное пространство для авиакомпаний России
- Байден: Путин изолирован, а российская экономика «шатается»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru