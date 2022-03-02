Байден пригрозил забрать яхты, жилье и самолеты российских олигархов

«Сегодня я говорю российским олигархам и коррумпированным лидерам, которые получили миллионы долларов от властей, — хватит. <...> Мы объединяем силы с нашими европейскими союзниками, чтобы забрать ваши яхты, ваше элитное жилье, ваши частные самолеты. Мы идем за вашими нечестно нажитыми богатствами», — цитирует американского президента ТАСС.

Говоря о санкциях, введенных в отношении России из-за спецоперации на Украине, Байден заявил, что эти меры отрезают доступ РФ к технологиям, лишают силы российскую экономику и ослабляют армию, отмечает Газета.ру. По словам американского президента, «российская экономика шатается, и виноват в этом [президент РФ Владимир] Путин», пишет «Свободная пресса».

Ранее борьбу с имуществом крупных российских бизнесменов начали в Великобритании и Франции. Британские власти заявили о намерении арестовать недвижимость и яхты российских олигархов, а французские — поручили провести полную инвентаризацию имущества россиян, попавших под санкции.

