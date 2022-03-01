Франция: Запад готов принять дальнейшие санкции в отношении России
Европа и ее союзники готовы принять дополнительные ограничительные меры против России, сообщил телеканал BFMTV со ссылкой на Елисейский дворец.
«Будут приняты другие санкции, это приоритет», — сообщила президентская канцелярия. Не исключено, что это произойдет в ближайшие дни. Как отмечает Елисейский дворец, принятые санкции оказались более эффективными, чем могла ожидать Москва.
Напомним, французские власти намерены установить всех россиян, имеющих имущество и вклады в банках страны, которые могут быть связаны с российскими властями, для внесения в санкционный список.
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