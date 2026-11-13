ГОСТ на русскую кухню не содержит никаких рецептов, он просто описывает, из чего состоят и как выглядят традиционные блюда русской кулинарной традиции. Об этом НСН рассказал основатель и гендиректор сети ресторанов «Теремок» Михаил Гончаров.

Утвержден ГОСТ на русскую кухню. Как отметил министр промышленности и торговли Антон Алиханов на Международном форуме "Всемирный день качества - 2026", он дает рекомендации по приготовлению 133 блюд. «Он детально описывает рецептуру 133 блюд — от борща до кулебяк», — сказал он. Глава Минпромторга также обратил внимание, что стандарт — это ориентир, который гарантирует потребителю подлинность и высокое качество. Гончаров заявил, что эта интерпретация ГОСТа не соответствует действительности.

«С этим стандартом происходит какой-то абсурд. Одни говорят, что их заставляют работать по каким-то рецептам, хотя в стандарте вообще нет ни одного рецепта. Нужно просто открыть стандарт, ткнуть туда и показать это. Потому что говоришь про стандарт, а люди тебе говорят, что это возвращение в Советский Союз. Такое впечатление, что людям просто неприятно все новое. Естественно, никакого качества из этого стандарта не будет. Нет такой цели. Это просто про то, чтобы мы все знали, что борщ — это суп, в котором есть свекла, условно. Что блины — это кружок из теста, который печется на сковородке, и туда кладут начинки. Хотите делать окрошку на бензине — делайте на бензине. Просто если у вас русская окрошка, то она на квасе, а если у вас окрошка на кефире, то это просто окрошка на кефире», — раскрыл он.