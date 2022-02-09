Чистый отток капитала из России вырос до $12,8 млрд

Чистый вывоз капитала из России частным сектором за январь 2022 года составил 12,8 миллиарда долларов, говорится в сообщении ЦБ РФ, передает ТАСС.

Отмечается, что по итогам января прошлого года показатель достигал значения в 9 миллиардов – что в 1,4 раза меньше нынешнего уровня.

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Сообщается, что это связано с наращиванием иностранных активов другими секторами при снижении их обязательств перед нерезидентами.

11 февраля пройдет заседание Банка России по ключевой ставке. Ранее глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявляла, что регулятор «недобрал жесткости» по ключевой ставке.

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ФОТО: РИА Новости
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