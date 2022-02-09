Чистый отток капитала из России вырос до $12,8 млрд

Сообщается, что это связано с наращиванием иностранных активов другими секторами при снижении их обязательств перед нерезидентами.

11 февраля пройдет заседание Банка России по ключевой ставке. Ранее глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявляла, что регулятор «недобрал жесткости» по ключевой ставке.

