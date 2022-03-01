Российские банки не смогут выпускать карты Mastercard и Visa

Российские банки не смогут выпускать новые карты платёжных систем Visa и Mastercard, сообщает пресс-служба Национальной системы платежных карт (НСПК).

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В сообщении говорится, что речь идёт о кредитных организациях, которые попали под «блокирующие» санкции. При этом ранее выпущенные этими банками карты продолжат работать внутри России.

Ранее международная платёжная система Mastercard уведомила банки РФ, подпавшие под санкции США, о приостановке их участия в системе, сообщает RT.

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ФОТО: pixabay.com//Steve Buissinne
ТЕГИ:Санкции Против РоссииРоссияБанкиVISA
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