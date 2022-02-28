«Не вернется ни копейки!»: России предрекли «масштабнейшее» бегство капитала

Олигархам «типа Фридмана» не грозят проблемы на Западе, а «подсанкционным людям» придется переводить деньги в Подмосковье, считает Андрей Мовчан.

Масштабная амнистия капитала, объявленная Минфином, не позволит вернуть в страну российские деньги, сказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» финансист, управляющий партнер инвестгруппы Movchan's Group Андрей Мовчан.

Ранее министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что ведомство подготовило предложения по более масштабной амнистии капитала, чем это было в 2015, 2018 и 2019 годах. Это делается «с целью гарантий российского капитала», который сегодня находится за рубежом.

Минфин РФ анонсировал более масштабную амнистию капитала
«Это гомерически смешно. Конечно, не вернется ни копейки. Наоборот, то что я вижу и слышу, то что вокруг меня происходит, свидетельствует о том, что те, кто даже никогда не планировал увозить деньги из России, те, кто работал здесь и хотел продолжать, сейчас пытаются любыми способами вывести деньги из РФ. Если речь идет о том, что нужно вернуть капиталы "подсанкционных людей", для этого не нужно никакой амнистии, они и так их будут сейчас возвращать. А если речь идет об остальных 145 миллионах, то сейчас, конечно, будет масштабнейшее бегство капитала из России, и остановить его нельзя ни амнистией, ни чем-то другим», - сказал Мовчан.

По его словам, у тех российских олигархов, которые не являются близкими к президенту Владимиру Путину, не должно возникнуть проблем с зарубежными капиталами.

«Если говорить про "людей Путина", то теперь им остается переводить деньги и хранить где-нибудь в банке под Москвой. А если мы говорим про заработавших большие деньги людей типа Михаила Фридмана, то я не вижу каких-то проблем. Он будет продолжать работать на Западе, все его доходы документально подтверждены, никаких претензий к нему западные банки не имеют», - разъяснил финансист.

Мовчан также указал, чем отличались проводившиеся ранее амнистии капитала.

«Предыдущие амнистии проходили в совершенно другой обстановке и были направлены не столько на приток капитала в Россию, сколько на легализацию средств у людей. Во время предыдущих амнистий никто не говорил: "Привезите деньги в страну". Говорили: задекларируйте, а потом платите с них налоги. Люди сочли это хорошей возможностью, я лично в свое время сделал ровно то же самое. Это было совершенно понятное и нормально направленное действие. Большое количество человек, порядка 120-130 тыс., задекларировали свои активы. Это был хороший успех и приближение к цивилизованным нормам взаимодействия с налогоплательщиками. А вот идея с амнистией с переводом в русские офшоры провалилась, потому что она не могла работать. Никому не нужны русские офшоры, когда есть глобальные и значительно более надежные офшоры», - заключил собеседник «Радиоточки НСН».
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После публикации книги «Люди Путина», которую написала британская журналистка Кэтрин Белтон, несколько человек, имена которых были упомянуты в тексте, подали иски. В их числе оказался и председатель наблюдательного совета «Альфа-групп», миллиардер Михаил Фридман, назвавший на днях события на Украине трагедией для русских и украинцев.

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ФОТО: РИА Новость
ТЕГИ:ОлигархиМинфин РФ
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