«Не вернется ни копейки!»: России предрекли «масштабнейшее» бегство капитала
Олигархам «типа Фридмана» не грозят проблемы на Западе, а «подсанкционным людям» придется переводить деньги в Подмосковье, считает Андрей Мовчан.
Масштабная амнистия капитала, объявленная Минфином, не позволит вернуть в страну российские деньги, сказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» финансист, управляющий партнер инвестгруппы Movchan's Group Андрей Мовчан.
Ранее министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что ведомство подготовило предложения по более масштабной амнистии капитала, чем это было в 2015, 2018 и 2019 годах. Это делается «с целью гарантий российского капитала», который сегодня находится за рубежом.
«Это гомерически смешно. Конечно, не вернется ни копейки. Наоборот, то что я вижу и слышу, то что вокруг меня происходит, свидетельствует о том, что те, кто даже никогда не планировал увозить деньги из России, те, кто работал здесь и хотел продолжать, сейчас пытаются любыми способами вывести деньги из РФ. Если речь идет о том, что нужно вернуть капиталы "подсанкционных людей", для этого не нужно никакой амнистии, они и так их будут сейчас возвращать. А если речь идет об остальных 145 миллионах, то сейчас, конечно, будет масштабнейшее бегство капитала из России, и остановить его нельзя ни амнистией, ни чем-то другим», - сказал Мовчан.
По его словам, у тех российских олигархов, которые не являются близкими к президенту Владимиру Путину, не должно возникнуть проблем с зарубежными капиталами.
«Если говорить про "людей Путина", то теперь им остается переводить деньги и хранить где-нибудь в банке под Москвой. А если мы говорим про заработавших большие деньги людей типа Михаила Фридмана, то я не вижу каких-то проблем. Он будет продолжать работать на Западе, все его доходы документально подтверждены, никаких претензий к нему западные банки не имеют», - разъяснил финансист.
Мовчан также указал, чем отличались проводившиеся ранее амнистии капитала.
«Предыдущие амнистии проходили в совершенно другой обстановке и были направлены не столько на приток капитала в Россию, сколько на легализацию средств у людей. Во время предыдущих амнистий никто не говорил: "Привезите деньги в страну". Говорили: задекларируйте, а потом платите с них налоги. Люди сочли это хорошей возможностью, я лично в свое время сделал ровно то же самое. Это было совершенно понятное и нормально направленное действие. Большое количество человек, порядка 120-130 тыс., задекларировали свои активы. Это был хороший успех и приближение к цивилизованным нормам взаимодействия с налогоплательщиками. А вот идея с амнистией с переводом в русские офшоры провалилась, потому что она не могла работать. Никому не нужны русские офшоры, когда есть глобальные и значительно более надежные офшоры», - заключил собеседник «Радиоточки НСН».
После публикации книги «Люди Путина», которую написала британская журналистка Кэтрин Белтон, несколько человек, имена которых были упомянуты в тексте, подали иски. В их числе оказался и председатель наблюдательного совета «Альфа-групп», миллиардер Михаил Фридман, назвавший на днях события на Украине трагедией для русских и украинцев.
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