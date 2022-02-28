«Не вернется ни копейки!»: России предрекли «масштабнейшее» бегство капитала

Масштабная амнистия капитала, объявленная Минфином, не позволит вернуть в страну российские деньги, сказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» финансист, управляющий партнер инвестгруппы Movchan's Group Андрей Мовчан.

Ранее министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что ведомство подготовило предложения по более масштабной амнистии капитала, чем это было в 2015, 2018 и 2019 годах. Это делается «с целью гарантий российского капитала», который сегодня находится за рубежом.