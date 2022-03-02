Канада ввела санкции против Путина и чиновников РФ
Власти Канады объявили о санкциях против российского президента Владимира Путина и высокопоставленных чиновников РФ. Об этом сообщает «Инетрфакс».
Среди чиновников, попавших в «черный список», министр иностранных дел Сергей Лавров, министр финансов Антон Силуанов, министр обороны Сергей Шойгу, министр юстиции Константин Чуйченко и глава администрации президента Антон Вайно, замглавы Совбеза Дмитрий Медведев.
Также в список попали градоначальники двух крупнейших городов РФ Москвы и Санкт-Петербурга Сергей Собянин и Александр Беглов.
Военная операция на Украине началась рано утром 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью защиту жителей Донбасса от «геноцида».
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