Канада ввела санкции против Путина и чиновников РФ

Власти Канады объявили о санкциях против российского президента Владимира Путина и высокопоставленных чиновников РФ. Об этом сообщает «Инетрфакс».

Среди чиновников, попавших в «черный список», министр иностранных дел Сергей Лавров, министр финансов Антон Силуанов, министр обороны Сергей Шойгу, министр юстиции Константин Чуйченко и глава администрации президента Антон Вайно, замглавы Совбеза Дмитрий Медведев.

Также в список попали градоначальники двух крупнейших городов РФ Москвы и Санкт-Петербурга Сергей Собянин и Александр Беглов.

Военная операция на Украине началась рано утром 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью защиту жителей Донбасса от «геноцида».