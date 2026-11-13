Без Макрона и Мерца: Познер оценил возможных «переговорщиков» от Европы
Владимир Познер заявил НСН, что переговорщиком от Европы может оказаться вообще не представитель какой-то большой страны.
Журналист и телеведущий, гражданин Франции Владимир Познер в беседе с НСН заявил, что президент Франции Эммануэль Макрон и немецкий канцлер Фридрих Мерц находятся не в лучшем положении, чтобы выдвигать какие-то предложения и условия на переговорах по Украине.
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что готов представить Европу на переговорах по Украине. Его слова передает газета Le Figaro. Макрон добавил, что Европе необходимо понять, чего именно она хочет для себя и Украины, и указал, что «содержание определяет форму». Он также подчеркнул, что Европе следует перехватить инициативу в «дискуссии с Россией», это, по его словам, определит формат переговоров. Познер отметил, что кандидатура Макрона вызовет вопросы.
«Макрон уходит довольно скоро, меньше чем через полгода, поэтому его вес в таких переговорах будет небольшим. Даже если бы он был необыкновенно популярным, все-таки тот факт, что он уходящий президент, в значительной степени лишает его участие серьезного значения. Я не могу угадывать мысли господина Макрона, почему он так решил, я не знаю. Возможно, он хочет уходить каким-то триумфатором. Я не думаю, что он будет продолжать строить дальнейшую политическую карьеру», - объяснил он.
По его словам, немецкий канцлер тоже не вызывает доверия у европейцев, так как его позиция шаткая.
«Остается вопрос, будет ли кто-то в итоге вообще представлять Европу на переговорах. Дело в том, что и Макрон, и господин Мерц (канцлер Германии. - Прим. НСН) находятся не в лучшем положении, чтобы выдвигать какие-то предложения, чтобы ставить условия. Один просто уходящий, другой не очень уверенно пока остающийся, но тоже ему грозит это. Их вес намного меньше, чем если бы была бы Меркель (бывший канцлер Германии. - Прим. НСН) в свое время. Я лично не знаю, будет ли представитель Европы на встрече. Конечно, американский президент Дональд Трамп бы хотел, но не очень понятно кто – даже какая европейская страна. Это может оказаться вообще не представитель какой-то большой страны - Франции или Германии. Это может быть человек, который будет представлять европейцев с точки зрения большинства европейцев», - отметил он.
Россия и Украина одобрили подключение стран Европы к следующему раунду переговоров, заявил спецпосланник президента США Джаред Кушнер. Договорённости по европейской безопасности учтут интересы Украины. Любые решения станут окончательными, только если стороны подпишут всеобъемлющее соглашение.
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