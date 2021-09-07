В Кремле высказались о признании биткоина платежным средством

Россия не готова признавать биткоин официальным платежным средством. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Однозначно, что Россия не готова к таким шагам. Пока нет ни малейшего повода для того, чтобы предпринимать такие шаги», — цитирует представителя Кремля агентство «Прайм».

По словам Пескова, биткоин — «квазивалюта», приравнивание которой к денежным инструментам принесет только вред финансовой и экономической системе страны.

