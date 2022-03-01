«Заморозка или национализация?»: Что будет с иностранными инвестициями в активах России
Профессор финансового университета Борис Хейфец считает, что ситуация может спровоцировать дефолт.
Возможно, выкупить долю иностранных инвесторов в российских активах смогут олигархи, получившие амнистию, они просто переведут деньги из-за границы. Об этом в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил профессор Финансового университета при правительстве РФ Борис Хейфец.
Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что власти введут временные ограничения на выход зарубежных инвесторов из российских активов. По мнению Хейфеца, их заморозку можно рассматривать как дефолт.
«Технически это возможно, чтобы не допускать иностранные активы на российский рынок, но они могут продавать на за рубежном. Но я не представляю, как это можно сделать. Заморозка активов может рассматриваться как дефолт. Раньше в этом случае можно было предъявлять претензии на погашение всех кредитов. Но это будет противоречить взятым обязательствам на гарантию защиты капитала», - отметил он.
При этом профессор подчеркнул, что «риск того, что активы иностранных инвесторов в России будут национализированы, все-таки существует».
«Не понятно, как сейчас будет развиваться экстраординарная ситуация. Честно говоря, оптимистический сценарий мне представляется маловероятным. Активы и операции просто заморозят. Все зависит от ближайших трех-четырех дней, как будут развиваться события на Украине. Ситуация очень неблагоприятная для финансов. Речь идет о полной изоляции. Может быть, долю иностранных активов купит «Роснефть», частично «Газпром», «Сургутнефтегаз». Или кто-то из олигархов, которым сейчас дали амнистию, переведет деньги из-за границы и вложится в эти активы», - заключил Хейфец.
Ранее первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Николай Арефьев в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что заменить SWIFT внутри России получится за неделю, а вот выводить российские счета за рубеж придется через третьи страны, но на это понадобится много времени.
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