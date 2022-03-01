«Заморозка или национализация?»: Что будет с иностранными инвестициями в активах России

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что власти введут временные ограничения на выход зарубежных инвесторов из российских активов. По мнению Хейфеца, их заморозку можно рассматривать как дефолт.

«Технически это возможно, чтобы не допускать иностранные активы на российский рынок, но они могут продавать на за рубежном. Но я не представляю, как это можно сделать. Заморозка активов может рассматриваться как дефолт. Раньше в этом случае можно было предъявлять претензии на погашение всех кредитов. Но это будет противоречить взятым обязательствам на гарантию защиты капитала», - отметил он.

При этом профессор подчеркнул, что «риск того, что активы иностранных инвесторов в России будут национализированы, все-таки существует».