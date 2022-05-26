Дефолт неизбежен? Заслуженный экономист — о новом аресте активов России за рубежом

У России за рубежом огромное количество активов, которые могут быть арестованы, но их еще можно спасти. Об этом в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил бывший министр труда и социального развития РФ, заслуженный экономист России Сергей Калашников.

Еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс сообщил, что государствам, входящим в Евросоюз, удалось заморозить активы Центробанка России на сумму около €23 миллиардов. Калашников не исключил возможности ареста госсобственности РФ за рубежом.