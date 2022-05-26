Дефолт неизбежен? Заслуженный экономист — о новом аресте активов России за рубежом

Сергей Калашников в эфире НСН назвал условие, при котором российские активы за рубежом в дальнейшем могут попасть под новые санкции. 


У России за рубежом огромное количество активов, которые могут быть арестованы, но их еще можно спасти. Об этом в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил бывший министр труда и социального развития РФ, заслуженный экономист России Сергей Калашников.

Еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс сообщил, что государствам, входящим в Евросоюз, удалось заморозить активы Центробанка России на сумму около €23 миллиардов. Калашников не исключил возможности ареста госсобственности РФ за рубежом.

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«Сейчас в профессиональных кругах широко обсуждается возможность частичного дефолта РФ. Если мы перестанем выплачивать по евробондам, то появятся иски отдельных граждан в европейские и американские суды. Понятно, какие они будут принимать решения. Под эти решения может быть арестована любая государственная собственность РФ. Сегодня вопрос будет ли дефолт – дискуссионный. Все будет зависеть от этого. Но специалисты прогнозируют, что он неизбежен. Даже для Запада правовая основа своих действий должна быть, а это могут быть самые различные суды», - рассказал он.

При этом, по его словам, часть российских активов в других странах еще можно будет спасти.

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«Огромное количество активов находится за рубежом. Их еще можно спасти. Это и определенная недвижимость, и вклады в национальных банках, и ценные бумаги соответствующих государств. Объем активов достаточно большой, но на какую они сумму – никто не знает, потому что никто никогда не считал. Тем более, что у многих объектов есть рыночная стоимость, которая колеблется. Но в случае дальнейших санкций эти активы тоже будут под угрозой», - заключил Калашников.

Ранее экономист Денис Ракша в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что Россия может проводить выплаты в рублях, евро или бриллиантах, однако в мире это воспримут, как дефолт.

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ФОТО: НСН
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