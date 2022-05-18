«Будут тыкать пальцем!»: Чем грозит России дефолт
Россия может проводить выплаты в рублях, евро или бриллиантах, однако в мире это воспримут, как дефолт, сказал в эфире НСН Денис Ракша.
Если России объявят дефолт из-за новых санкций США, последствия для экономики РФ будут минимальны, сказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» экономист Денис Ракша.
Ранее агентство Bloomberg сообщило, что США готовы полностью лишить Россию возможности проводить выплаты по облигациям после 25 мая. Действующая до этой даты лицензия позволяет РФ проводить выплаты и предотвратить дефолт по госдолгу.
«Для России практически ничего не изменится, кроме одного – это имидж, политика, неприятные ощущения от того, что все будут тыкать пальцем и говорить: "Вот, у вас дефолт". Вот практически и все. Экономических последствий никаких практически нет, потому что и так все перекрыто. Россия не может на внешнем рынке занять денег, рейтинги уже преддефолтные или дефолтные. Для США экономических выгод (от дефолта России – прим. НСН) тоже никаких. Тут речь не об экономике, а о политике», - сказал Ракша.
По его словам, пострадать могут отдельные компании.
«Это может быть чувствительным для каких-то компаний, которые либо не совсем под санкциями, либо совсем не под санкциями и продолжают какую-то внешнеэкономическую деятельность. Например, если кредиторы "Совкомфлота" возмутятся, его корабли не смогут заходить ни в какие порты, они будут там сразу арестовываться. Суверенный дефолт всегда влияет на корпоративных заемщиков», - отметил экономист.
Ракша объяснил, что жаловаться на решение США некому.
«Это настолько же законно, как любые другие санкции. Когда они выпускали генеральную лицензию, была одна ситуация, в процессе они один раз уже изменяли условия – сначала разрешили провести первые платежи из замороженных ЗВР, потом запретили. Сейчас они еще решили модифицировать. Для них нет никаких ограничений – вводят все, что хотят. Жаловаться некому. Мы можем не соглашаться, но запретить им это или что-то сделать в ответ в этой сфере мы не можем», - констатировал эксперт.
Он также объяснил, как именно США хотят довести Россию до дефолта.
«Американцы пытаются запретить проведение платежей в долларах. Если они блокируют платежи, сколько бы денег не было у России, Минфин не может технически передать эти деньги кредиторам, держателям облигаций. Соответственно, после этого наступает дефолт, сначала технический, а потом полноценный. Предотвратить это невозможно. Минфин, конечно, может заплатить и в рублях, с его точки зрения это "О'кей", а с точки зрения держателей облигаций и мировой финансовой системы это "не О'кей" и воспринимается именно, как дефолт. Не перекрыта возможность оплаты в евро, но она не предусмотрена. Поэтому, что в рублях, что в евро, что в китайских юанях, что в бриллиантах, - это совершенно не важно. Если написано "доллары", должны быть доллары», - заключил собеседник «Радиоточки НСН».
Экономист, профессор НИУ ВШЭ Евгений Коган ранее говорил НСН, что, если «вынужденный дефолт» России будет признан другими странами, это может привести к кросс-дефолту и аресту активов за рубежом.
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