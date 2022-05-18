«Будут тыкать пальцем!»: Чем грозит России дефолт

Если России объявят дефолт из-за новых санкций США, последствия для экономики РФ будут минимальны, сказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» экономист Денис Ракша.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что США готовы полностью лишить Россию возможности проводить выплаты по облигациям после 25 мая. Действующая до этой даты лицензия позволяет РФ проводить выплаты и предотвратить дефолт по госдолгу.