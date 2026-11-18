Сочи и Калининград: Россиянам назвали самые бюджетные направления на Новый год
Дарья Кочеткова заявила НСН, что самые бюджетные направления – это Калининград, Санкт-Петербург и Сочи.
Топ бронирований на зимний период – это Москва, Санкт-Петербург и Казань, заявила управляющий директор группы компаний «Островок», руководитель комитета РСТ по цифровизации Дарья Кочеткова в пресс-центре НСН.
«Если посмотреть на топ бронирований на зимний период – это Москва, Санкт-Петербург и Казань. Также в лидерах Калининград, Сочи, Эсто-Садок, Нижний Новгород, Мурманск и Ярославль. Средняя стоимость за ночь варьируется от 7 тысяч рублей до 16 тысяч. В этом году Москва победила, хотя есть гонка двух столиц. Все хотят окунуться в столичную новогоднюю красоту. До Нового года еще есть время, другие города тоже наберут свою популярность», - отметила она. Самые бюджетные направления – это Калининград – 5700 рублей за ночь, Санкт-Петербург – 6300 за ночь, Сочи – 6900, Казань – 7500, Москва – 7600 рублей за ночь. Самые дорогие – это Архыз, Красная Поляна, Шерегеш - до 16300 рублей за ночь», - отметила она.
Зимний туристический сезон 2026/27 обещает быть насыщенным: россияне всё активнее присматриваются к азиатским направлениям, выбирают пляжный отдых в тёплых странах и планируют путешествия по России. Среди наиболее востребованных зарубежных направлений этой зимой — Таиланд, Вьетнам, Китай, Египет и Мальдивы. При этом растёт интерес к Китаю, чему способствует введение безвизового режима. Внутри страны традиционно популярны Москва, Санкт-Петербург, Казань, Нижний Новгород, а также северные регионы — Мурманская и Вологодская области.
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