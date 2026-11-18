«Монарх... жива и здорова, несмотря на репортаж TV2 Fyn, опубликованный в прошлую пятницу, в котором по ошибке сообщалось, что она умерла», - отмечается в публикации.

По данным издания, канал удалил некролог только в понедельник.

Маргрете II 86 лет. Она правила Данией с января 1972 года. В 2024-м королева отреклась от престола в пользу сына, принца Фредерика. В мае 2026 года Маргрете успешно перенесла операцию на сосудах сердца.

