Резкое падение продаж алкогольной продукции связано с существенным ростом акцизов и минимальных розничных цен, а также с ограничениями розничного оборота легальной продукции. Об этом НСН заявил руководитель клуба профессионалов алкогольного рынка Максим Черниговский.

Росалкогольтабакконтроль подвел итоги розничных продаж алкогольной продукции за первые десять месяцев 2026 года. Продажи слабоалкогольной продукции сократились на 58,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает «Коммерсантъ». Снижение затронуло и другие категории алкогольной продукции, кроме ликеро-водочных изделий — их реализация выросла на 11%, до 16,7 млн декалитров. Черниговский объяснил, с чем связано падение объемов продаж.

«Причины лежат на поверхности. Выросли минимальные розничные цены на легальную алкогольную продукцию (особенно этого касается крепкого алкоголя), сильно увеличились акцизы в этом году — с 10% до 31% в зависимости от продукции. Ограничения, связанные с розничным оборотом легальной алкогольной продукции за последние два года, особенно в отношении заведений общепита, которые находятся в многоквартирных домах, тоже послужили триггером для снижения розничных продаж легальной алкогольной продукции», — сказал Черниговский.