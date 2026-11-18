«2 млн аппаратов!»: Россияне перешли с покупного алкоголя на самогон
На фоне роста цен на легальный алкоголь сегодня в России растут объемы производства домашних спиртных напитков, сказал НСН Максим Черниговский.
Резкое падение продаж алкогольной продукции связано с существенным ростом акцизов и минимальных розничных цен, а также с ограничениями розничного оборота легальной продукции. Об этом НСН заявил руководитель клуба профессионалов алкогольного рынка Максим Черниговский.
Росалкогольтабакконтроль подвел итоги розничных продаж алкогольной продукции за первые десять месяцев 2026 года. Продажи слабоалкогольной продукции сократились на 58,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает «Коммерсантъ». Снижение затронуло и другие категории алкогольной продукции, кроме ликеро-водочных изделий — их реализация выросла на 11%, до 16,7 млн декалитров. Черниговский объяснил, с чем связано падение объемов продаж.
«Причины лежат на поверхности. Выросли минимальные розничные цены на легальную алкогольную продукцию (особенно этого касается крепкого алкоголя), сильно увеличились акцизы в этом году — с 10% до 31% в зависимости от продукции. Ограничения, связанные с розничным оборотом легальной алкогольной продукции за последние два года, особенно в отношении заведений общепита, которые находятся в многоквартирных домах, тоже послужили триггером для снижения розничных продаж легальной алкогольной продукции», — сказал Черниговский.
Вместе с тем собеседник НСН указал на рост объемов производства домашнего алкоголя.
«При этом не надо забывать, что, по оценкам независимых экспертов, у населения скопилось порядка двух миллионов самогонных аппаратов. В связи с ростом цен на легальный алкоголь объемы производства домашнего алкоголя растут. Это не является какой-то незаконной деятельностью — закон разрешает производить для собственного потребления алкогольную продукцию в домашних условиях», — добавил эксперт.
Говоря о росте продаж ликеро-водочных изделий, Черниговский отметил, что их доля в объеме продаж крепкого алкоголя крайне мала.
«Продажи ликеро-водочных изделий растут, но надо помнить, что доля настоек в объеме продаж крепкого алкоголя незначительная. В процентах этот рост выглядит впечатляюще, но на деле это не такие высокие показатели, если мы говорим о натуральной оценке. Ликеро-водочные изделия не так сильно подорожали, как та же водка, из-за более низкого содержания спирта. Соответственно, эта продукция начинает пользоваться более высоким спросом», — подчеркнул он.
Ранее председатель комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина заявила, что Госдума отказалась от онлайн-продажи российского вина, эксперимент не состоится, законопроект исключен из повестки.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Дороже на 10%: Зимний отдых обойдется россиянам в 170 тысяч рублей
- До 100 тысяч рублей: Как сэкономить на зарубежном новогоднем отдыхе
- Тамбиев покинул пост главного тренера московского ХК «Динамо»
- Песков: Путин и Си Цзиньпин обсудили украинское урегулирование
- «Мужики – не мужики!»: Милонов назвал главную причину низкой рождаемости в России
- «2 млн аппаратов!»: Россияне перешли с покупного алкоголя на самогон
- Датское ТВ по ошибке объявило о смерти экс-королевы Маргрете II
- Неожиданный лидер: В каких странах россияне встретят Новый год
- Израиль отказался общаться с главой евродипломатии Каллас
- СМИ: В Европе распространяется устойчивая к препаратам «супербактерия»