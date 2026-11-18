На Новый год и зимний сезон в целом первые два места занимают Вьетнам и Египет, заявила заместитель генерального директора Anex, член комитета РСТ по выездному туризму Яна Муромова в пресс-центре НСН.

«Если говорим про зарубежные направления, на Новый год и зимний сезон в целом первые два места занимают Вьетнам и Египет. Если Египет является лидером на протяжении многих лет, то Вьетнам ворвался в топ в прошлом году. В этом году объемы по направлению выросли более чем на 50%, запущены вылеты из новых городов и курорты. Вьетнам начинает конкурировать с тем же Египтом по концепции отдыха, открываются отели по системе «все включено», что выгодно нашим туристам. Замыкает тройка Таиланд, он был популярен зимой и в прошлые годы. Также в топе ОАЭ. В этом году спрос на зарубежные направления выше, Вьетнам показывает взрывной рост, а Таиланд и ОАЭ уступают по сравнению с предыдущим годом. Китай тоже остается в лидерах по спросу на Новый год. Хочу еще отметить Танзанию, так как в этом году стартовали прямые перелеты из Москвы, туристы активно этим пользуются, в декабре рейсы уже загружены на 90%», - отметила она.

По прогнозам Минэкономразвития, зимой 2026/27 года россияне совершат около 32 млн туристических поездок по стране. Среди зарубежных направлений на новогодние праздники лидируют Вьетнам, Египет, Таиланд и ОАЭ. Стоимость новогоднего отдыха также заметно различается: туры в Таиланд обходятся в среднем примерно в 207,5 тыс. рублей, в Египет — 235,3 тыс. рублей, во Вьетнам — 296 тыс. рублей, а в ОАЭ — 321,8 тыс. рублей. Средняя продолжительность зарубежной новогодней поездки составляет около девяти ночей.

При этом меняется и поведение самих туристов: россияне всё чаще ищут более доступные варианты размещения, сравнивают цены и сокращают расходы на дополнительные услуги. Стоимость проживания в российских отелях на зимний сезон также продолжает расти.

