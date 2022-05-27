«Хранить в золоте и рублях»: Названы валюты, которые пострадают от мирового кризиса

«Рубль больше не конвертируемая по капитальным операциям валюта, что очень хорошо для ситуации попадания страны в кризис. Потому что сейчас мы не транслируем в свою экономику глобальную инфляцию. У нас на инфляционный шок рубль отреагировал резким укреплением. Мы не будем транслировать на себе и дефляционный шок. Валюта и экономика сейчас в значительной степени отвязаны от динамики мировых глобальных экономических процессов. Мы будем вести себя как-то по-особенному. Я думаю, что, если будет дефляция, рубль, конечно же, ослабнет. Не исключаю, что это будет в районе 100 рублей за доллар. По вышеперечисленному сценарию из основных валют больше всего пострадает евро, но на рубле это скажется в меньшей степени. Но существует и противоположный сценарий: если инфляция будет продолжать оставаться высокой, тогда больше всего пострадает доллар США», - отметил он.

В связи с этим экономист рекомендовал россиянам хранить сбережения в рублях и золоте.