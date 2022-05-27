«Хранить в золоте и рублях»: Названы валюты, которые пострадают от мирового кризиса
Аналитик Дмитрий Голубовский в эфире НСН рекомендовал россиянам пока не покупать валюту и посоветовал вкладывать деньги в золото.
В зависимости от различных сценариев развития мирового кризиса могут пострадать и доллар, и евро, но пока рубль это не затрагивает, потому что Россия практически отвязана от международной экономической системы, заявил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» эксперт по финансовым рынкам Дмитрий Голубовский.
Ранее руководитель направления «Финансы и экономика» Института современного развития Никита Масленников заявил, что личные сбережения лучше хранить в рублях, долларах, евро и швейцарских франках. Голубовский считает, что в мировой экономике в рамках кризиса наиболее надежной валютой останется доллар, а средством сбережения – золото.
«Глобальный кризис не заканчивается с 2020 года, с пандемии коронавируса. Если все пустить на самотек, он может смениться дефляцией, и произойдет обвал всех фондовых рынков. Тогда наилучшей валютой будет американский доллар. На второе место я бы поставил швейцарский франк. В долларе большая часть инвестиционного капитала в мире, и на него возникает очень большой спрос, когда валятся рынки. Руководства всех стран будут поставлены перед традиционным выбором: например, выводить из дефляционного шока экономику и печатать триллионы долларов, тогда существующая инфляция окажется маленькой. Начнется разрушение глобальной платежной системы и системы валют. В этот момент в последней фазе кризиса наиболее надежным средством сбережения будет золото», - объяснил он.
При этом, по его словам, пока такая ситуация не отразится на рубле, так как российская экономика отрезана от глобальной.
«Рубль больше не конвертируемая по капитальным операциям валюта, что очень хорошо для ситуации попадания страны в кризис. Потому что сейчас мы не транслируем в свою экономику глобальную инфляцию. У нас на инфляционный шок рубль отреагировал резким укреплением. Мы не будем транслировать на себе и дефляционный шок. Валюта и экономика сейчас в значительной степени отвязаны от динамики мировых глобальных экономических процессов. Мы будем вести себя как-то по-особенному. Я думаю, что, если будет дефляция, рубль, конечно же, ослабнет. Не исключаю, что это будет в районе 100 рублей за доллар. По вышеперечисленному сценарию из основных валют больше всего пострадает евро, но на рубле это скажется в меньшей степени. Но существует и противоположный сценарий: если инфляция будет продолжать оставаться высокой, тогда больше всего пострадает доллар США», - отметил он.
В связи с этим экономист рекомендовал россиянам хранить сбережения в рублях и золоте.
«Я бы, наверно, согласился, что 80% стоит держать в рублях, так как у нас сейчас экономика в значительной степени оторвана от глобального рынка, регулятор имеет очень большую власть. Он может ограничивать курсы и конвертацию валют. Поэтому я бы не брал на себя риски по покупке валют. Если вы хотите диверсифицировать свои сбережения – покупайте золото, потому что инвестиционные монеты вы можете хранить у себя дома сколько угодно и покупать их анонимно. Это реальная альтернатива валютам, и, самое главное, в заключительной фазе кризиса золото гарантированно выиграет практически при любых сценариях», - заключил Голубовский.
Ранее инвестиционный менеджер УК «Альфа-Капитал» Тимур Нигматуллин в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что «суперкрепкий рубль» может негативно сказаться на пополнении государственного бюджета. Поэтому, по его словам, в этом плане, чем слабее курс национальной валюты, тем лучше.
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