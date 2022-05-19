Стало известно, в каком случае могут арестовать активы России
Если Вашингтон запретит Москве платить по долгам в долларах, и рейтинговые агентства признают это дефолтом России, то держатели активов РФ имеют право обратиться в американский суд и добиться ареста российского имущества в США. Об этом сообщает издание News.ru со ссылкой на аналитика компании «Золотой монетный двор» Дмитрия Голубовского.
По его словам, такой дефолт будет «выборочным», потому что Вашингтон сможет запретить платежи только в адрес американских организаций, которые являются держателями долга.
«Это не финансовая несостоятельность России, а отказ инфраструктуры», - добавил аналитик.
Голубовский напомнил, что Москва уже заявляла о готовности выполнить свои обязательства в рублях. Он отметил, что платеж может быть осуществлен Минфином со счета в Газпромбанке.
Ранее экономист, профессор НИУ ВШЭ Евгений Коган в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что если «вынужденный дефолт» России будет признан другими странами, то это может привести к кросс-дефолту и аресту активов за рубежом.
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