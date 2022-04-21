Набиуллина: Дефолт России не грозит

«У России есть все необходимые финансовые ресурсы, никакой дефолт нам не грозит», — подчеркнула глава регулятора, отвечая на вопросы депутатов в Госдуме.

Ранее председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что дефолт в России — вопрос времени, так как экономика страны расшатывается все сильнее на фоне западных санкций, напоминает РИА ФАН. При этом зампред Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев, комментируя слова главы ЕК, отметил, что дефолт РФ «может обернуться дефолтом Европы», пишет RT.

