Материнский капитал, который сегодня выплачивается семьям при рождении детей, не играет никакой роли в по-настоящему больших семьях. Главная проблема низкой рождаемости совершенно в другом, заявил НСН депутат Госдумы Виталий Милонов.

Академик РАН Геннадий Онищенко на днях назвал российские регионы, в которых была зафиксирована наиболее высокая рождаемость. Самые высокие показатели, по его словам, в Дагестане, Ингушетии и Чечне. Также, сказал Онищенко, неплохие показатели в Москве. Вместе с тем, власти признают, что в целом по стране ситуация с демографией «болезненная», и к июню 2027 года правительство должно разработать комплексные меры по улучшению ситуации и поддержке семей с детьми. В Госдуме тоже озабочены этим вопросом, накануне там появилась инициатива об увеличении суммы маткапитала в регионах с низкой рождаемостью.

Между тем Виталий Милонов считает, что статистика не всегда отражает реальную картину, а материнский капитал едва ли можно назвать ключевым фактором в желании семьи завести детей.