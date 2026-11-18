«Мужики – не мужики!»: Милонов назвал главную причину низкой рождаемости в России
Проблема низкой рождаемости в российских семьях зависит не от суммы материнского капитала, заявил НСН Виталий Милонов.
Материнский капитал, который сегодня выплачивается семьям при рождении детей, не играет никакой роли в по-настоящему больших семьях. Главная проблема низкой рождаемости совершенно в другом, заявил НСН депутат Госдумы Виталий Милонов.
Академик РАН Геннадий Онищенко на днях назвал российские регионы, в которых была зафиксирована наиболее высокая рождаемость. Самые высокие показатели, по его словам, в Дагестане, Ингушетии и Чечне. Также, сказал Онищенко, неплохие показатели в Москве. Вместе с тем, власти признают, что в целом по стране ситуация с демографией «болезненная», и к июню 2027 года правительство должно разработать комплексные меры по улучшению ситуации и поддержке семей с детьми. В Госдуме тоже озабочены этим вопросом, накануне там появилась инициатива об увеличении суммы маткапитала в регионах с низкой рождаемостью.
Между тем Виталий Милонов считает, что статистика не всегда отражает реальную картину, а материнский капитал едва ли можно назвать ключевым фактором в желании семьи завести детей.
«У нас есть статистика и есть регионы, где действительно мало рожают. И связано это с тем, что у нас очень хорошо зарабатывают строительные компании: строят вокруг больших городов города-призраки, спутники и так далее. В эти города приезжает молодежь из регионов, тем самым опустошая регионы, откуда она приезжает, и складывается такая плохая ситуация. Будем говорить так, что статистика не всегда отражает реальную картину. Что касается выплат, то существующие – это такие выплаты, которые как-то еще ощущают семьи со средним количеством детей: например, когда их трое. А если мы говорим про настоящие большие семьи, то эти выплаты никак не играют никакой роли в жизни этой семьи», – уверен Милонов.
По мнению депутата, ключевая причина этой проблемы кроется совершенно в другом.
«У нас рождаемость низкая не исключительно из-за маткапитала, а потому, что у людей ценности в голове плохие. Потому что мужики – не мужики! Они не стремятся к настоящим вещам. Вот и рождаемость низкая у нас», – резюмировал Милонов.
Ранее председатель наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов рассказал НСН, что социальная реклама с участием только многодетных семей может заставить россиян о задуматься о повышении рождаемости, но у этого есть и подводные камни.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Дороже на 10%: Зимний отдых обойдется россиянам в 170 тысяч рублей
- До 100 тысяч рублей: Как сэкономить на зарубежном новогоднем отдыхе
- Тамбиев покинул пост главного тренера московского ХК «Динамо»
- Песков: Путин и Си Цзиньпин обсудили украинское урегулирование
- «Мужики – не мужики!»: Милонов назвал главную причину низкой рождаемости в России
- «2 млн аппаратов!»: Россияне перешли с покупного алкоголя на самогон
- Датское ТВ по ошибке объявило о смерти экс-королевы Маргрете II
- Неожиданный лидер: В каких странах россияне встретят Новый год
- Израиль отказался общаться с главой евродипломатии Каллас
- СМИ: В Европе распространяется устойчивая к препаратам «супербактерия»