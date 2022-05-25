Теперь - дефолт? США запретили России расплачиваться по внешнему госдолгу
Российские власти неоднократно подчеркивали, что готовы платить в рублях и дефолт не признают, а экономисты рассуждают о последствиях.
Министерство финансов США приняло решение не продлевать лицензию на обслуживание Россией суверенного долга после 25 мая. Отмена лицензии предполагает, что Минфин РФ и Банк России потеряют возможность осуществлять транзакции, необходимые для проведения платежей по долговым обязательствам.
«Управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) не будет возобновлять положения генеральной лицензии 9С <...>, действие которой истекает 25 мая в 00:01 по времени Восточного побережья США (07:01 мск)», — говорится в публикации на сайте Минфина США.
При этом глава американского финансового ведомства Джанет Йеллен 18 мая предупреждала, что вероятность продления генеральной лицензии OFAC крайне мала. Также она заверяла, что потенциальный дефолт в России не сильно поменяет ситуацию на фоне уже принятых санкций.
Так, антироссийские санкции запрещают операции с Минфином, Центробанком или Фондом национального благосостояния (ФНБ). Однако в начале марта Минфин США выдал временную лицензию, сделав исключение из санкций для «получения процентов, дивидендов или выплат по погашению в связи с долгами».
Такая лицензия позволяла Москве продолжать платить инвесторам и предотвращать дефолт по государственному долгу, а американским инвесторам - продолжать собирать купонные платежи. Таким образом, в апреле Россия смогла провести платежи.
Между тем министр финансов РФ Антон Силуанов заявлял, что страна не будет объявлять дефолт по долгу, поскольку сможет заплатить в рублях, если структуры Запада будут закрыты. Он подчеркивал, что разумность в финансовой и бюджетной политике позволит выдержать самые сильные ограничения.
В свою очередь официальный представитель Кремля Дмитрий Песков не раз заявлял, что Россия обладает всеми ресурсами для погашения внешних долгов, несмотря на то, что значительная часть резервов была заблокирована.
При этом многие экономисты не поддерживают позицию российский властей, Минфина и отмечают, что процесс технического дефолта не столь безобиден, как кажется. Так, экономист Денис Ракша в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявлял, что истощение валютных резервов государства было бы лучшим вариантом развития событий для России, чем технический дефолт. По его словам, таким процессом можно хотя бы управлять.
«Если от всего абстрагироваться и подумать о том, что лучше: истощение резервов или технический дефолт… То, наверное, истощение резервов лучше. Потому что технический дефолт – это такой рубеж, после которого отыграть назад уже нельзя. Истощение резервов – это процесс, который растянут во времени, которым можно худо-бедно управлять. Он дает массу всяких вариантов, пока продолжается», - говорил Ракша.
Со своей стороны, экономист, профессор НИУ ВШЭ Евгений Коган в беседе с «Радиоточкой НСН» отмечал, что если «вынужденный дефолт» России будет признан другими странами, то это может привести к кросс-дефолту и аресту активов за рубежом.
«Сама страна не может объявить дефолт. Но если формально он произойдет, то обычно собираются клубы кредиторов, обсуждаются варианты реструктуризации долга. Это обычная мировая практика, но, думаю, не в данном случае. В данном случае мы скорее всего увидим судебные иски, кросс-дефолт, тогда России будут предъявлены все ее международные долги», - указывал Коган.
При этом экономист Денис Ракша в беседе с НСН неоднократно выражал уверенность в том, что блокирование платежей Соединенными Штатами неизбежно приведет к дефолту.
«Если они (США – прим. НСН) блокируют платежи, сколько бы денег не было у России, Минфин не может технически передать эти деньги кредиторам, держателям облигаций. Соответственно, после этого наступает дефолт, сначала технический, а потом полноценный. Предотвратить это невозможно. Минфин, конечно, может заплатить и в рублях, с его точки зрения это "О'кей", а с точки зрения держателей облигаций и мировой финансовой системы это "не О'кей" и воспринимается именно, как дефолт», - объяснял Ракша.
Технический дефолт - это ситуация, при которой заемщик нарушил договор займа, не осуществив очередной платеж держателю долга, но физически он этот договор выполнять может и у него есть средства для выплаты долга. Именно такая ситуация грозит России на сегодняшний день.
По мнению экономистов, технический дефолт бьет по имиджу страны как платежеспособного и надежного игрока. Однако инвестиционный эксперт Ярослав Кабаков, например, считает, что репутационный удар Россия получила раньше, так что технический дефолт уже не повлияет на репутацию страны среди инвесторов.
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