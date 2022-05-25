Теперь - дефолт? США запретили России расплачиваться по внешнему госдолгу

«Сама страна не может объявить дефолт. Но если формально он произойдет, то обычно собираются клубы кредиторов, обсуждаются варианты реструктуризации долга. Это обычная мировая практика, но, думаю, не в данном случае. В данном случае мы скорее всего увидим судебные иски, кросс-дефолт, тогда России будут предъявлены все ее международные долги», - указывал Коган.

При этом экономист Денис Ракша в беседе с НСН неоднократно выражал уверенность в том, что блокирование платежей Соединенными Штатами неизбежно приведет к дефолту.

«Если они (США – прим. НСН) блокируют платежи, сколько бы денег не было у России, Минфин не может технически передать эти деньги кредиторам, держателям облигаций. Соответственно, после этого наступает дефолт, сначала технический, а потом полноценный. Предотвратить это невозможно. Минфин, конечно, может заплатить и в рублях, с его точки зрения это "О'кей", а с точки зрения держателей облигаций и мировой финансовой системы это "не О'кей" и воспринимается именно, как дефолт», - объяснял Ракша.

Технический дефолт - это ситуация, при которой заемщик нарушил договор займа, не осуществив очередной платеж держателю долга, но физически он этот договор выполнять может и у него есть средства для выплаты долга. Именно такая ситуация грозит России на сегодняшний день.

По мнению экономистов, технический дефолт бьет по имиджу страны как платежеспособного и надежного игрока. Однако инвестиционный эксперт Ярослав Кабаков, например, считает, что репутационный удар Россия получила раньше, так что технический дефолт уже не повлияет на репутацию страны среди инвесторов.

